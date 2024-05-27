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Нехватка взрывчатки мешает ЕС наращивать производство снарядов, пишут СМИ

Нехватка взрывчатки мешает ЕС наращивать производство снарядов, пишут СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ

Нехватка взрывчатки мешает ЕС наращивать производство снарядов, пишут СМИ

Дефицит взрывчатки мешает Евросоюзу увеличивать производство снарядов для поставок Украине. Об этом сообщил журнал Economist. | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T05:33+0300

2024-05-27T05:33+0300

2024-05-27T05:33+0300

вооружения

ес

взрывчатка

производство боеприпасов

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Дефицит взрывчатки мешает Евросоюзу увеличивать производство снарядов для поставок Украине. Об этом сообщил журнал Economist. Отмечается, что "Европа отчаянно пытается увеличить свое незначительное производство артиллерийских снарядов и ракет". При этом самым уязвимым направлением является "то, о чем до недавнего времени думали в последнюю очередь: нехватка взрывчатых веществ". Издание выяснило, что европейские производители взрывчатки не уверены, смогут ли они нарастить производство, и опасаются, что из-за недостаточного производства взрывчатки в Евросоюзе Украина не сможет получить достаточный объем снарядов. Авторы материала выяснили, что с окончанием холодной войны спрос на оружие резко упал, поэтому многие европейские производители взрывчатки снизили объемы производства или закрылись. Например, в Британии последний завод по производству взрывчатки был закрыт в 2008 году, а последний крупный производитель тротила в Евросоюзе находится на севере Польши, говорится в материале. Economist подчеркнул, что многие десятилетия в регионе не было производства взрывчатки в действительно промышленных масштабах. Эксперт пояснил изданию, что строительство завода по производству взрывчатки может занимать от трех до семи лет. В качестве примера был приведен завод Rheinmetall в Венгрии, который заработает только в 2027 году. В числе проблем, которые возникают у индустрии, Economist выделил нехватку квалифицированной рабочей силы, а также ключевого сырья.

https://1prime.ru/20240526/snaryady-848520543.html

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ес, взрывчатка, производство боеприпасов