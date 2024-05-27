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В НАТО требуют от Столтенберга больше ясности по Украине, пишут СМИ

В НАТО требуют от Столтенберга больше ясности по Украине, пишут СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ

В НАТО требуют от Столтенберга больше ясности по Украине, пишут СМИ

Союзники по Североатлантическому альянсу потребовали от его генерального секретаря Йенса Столтенберга большей ясности по предложенному им плану о создании фонда | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T11:58+0300

2024-05-27T11:58+0300

2024-05-27T13:25+0300

политика

нато

йенс столтенберг

поддержка украины

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Союзники по Североатлантическому альянсу потребовали от его генерального секретаря Йенса Столтенберга большей ясности по предложенному им плану о создании фонда финансирования Украины в размере 100 миллиардов евро. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.Ранее Столтенберг озвучил идею о создании фонда взносов для финансирования Киева на протяжении пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который планируется подписать на июльском саммите НАТО в Вашингтоне.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Союзники по НАТО требуют, чтобы... Йенс Столтенберг на этой неделе внес больше ясности в свой план по выделению... 100 миллиардов евро на поддержку Украины",— сказано в материале.Отмечается, что идея Столтенберга является "острым вопросом" среди участников НАТО и в кулуарах в последние недели "даже некоторые из ближайших восточноевропейских союзников Украины" стали более сдержанно относиться к его плану, задаваясь вопросом, где и каким образом будет найдена такая огромная сумма денег. Издание также подчеркнуло, что до встречи в Вашингтоне остаются считанные недели.Попросивший остаться неназванным чиновник из восточноевропейского государства заявил изданию, что "план немного приводит в замешательство". По словам другого источника, он "не будет удивлен", если цифра в 100 миллиардов евро в конечном счете будет пересмотрена.Ожидается, что Столтенберг внесет больше ясности в свой план на встрече глав МИД стран НАТО в Праге в четверг и пятницу, пишет Politico.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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нато, йенс столтенберг, поддержка украины