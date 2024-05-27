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Захарова ответила на призыв президента Эстонии поставить Россию на колени
Захарова ответила на призыв президента Эстонии поставить Россию на колени - 27.05.2024, ПРАЙМ
Захарова ответила на призыв президента Эстонии поставить Россию на колени
Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала вопрос президенту Эстонии Алару Карису о том, каким образом он планирует "поставить Россию на... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T09:36+0300
2024-05-27T09:36+0300
2024-05-27T09:49+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала вопрос президенту Эстонии Алару Карису о том, каким образом он планирует "поставить Россию на колени". Об этом она заявила агентству РИА Новости."А как это? Пусть покажет", — заметила дипломат.Ранее Карис призвал "поставить Россию и Путина на колени", чтобы начать переговоры о прекращении войны на Украине. Он также заметил, что мирные переговоры возможны только после военного поражения Москвы в конфликте.МИД России, в свою очередь, заметил, что поставки оружия на Украину со стороны Запада являются законной целью для России и что они не способствуют успеху переговоров между двумя государствами.
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россия, мария захарова, мид, новости, эстония
Политика, РОССИЯ, Мария Захарова, МИД, Новости, ЭСТОНИЯ
Захарова ответила на призыв президента Эстонии поставить Россию на колени
"Пусть покажет". Захарова ответила на призыв президента Эстонии поставить Россию на колени
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала вопрос президенту Эстонии Алару Карису о том, каким образом он планирует "поставить Россию на колени". Об этом она заявила агентству РИА Новости.
"А как это? Пусть покажет", — заметила дипломат.
Ранее Карис призвал "поставить Россию и Путина на колени", чтобы начать переговоры о прекращении войны на Украине. Он также заметил, что мирные переговоры возможны только после военного поражения Москвы в конфликте.
МИД России, в свою очередь, заметил, что поставки оружия на Украину со стороны Запада являются законной целью для России и что они не способствуют успеху переговоров между двумя государствами.
Президент Эстонии пригрозил поставить Россию на колени