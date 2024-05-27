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Захарова ответила на призыв президента Эстонии поставить Россию на колени - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Захарова ответила на призыв президента Эстонии поставить Россию на колени
Захарова ответила на призыв президента Эстонии поставить Россию на колени - 27.05.2024, ПРАЙМ
Захарова ответила на призыв президента Эстонии поставить Россию на колени
Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала вопрос президенту Эстонии Алару Карису о том, каким образом он планирует "поставить Россию на... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T09:36+0300
2024-05-27T09:49+0300
политика
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мария захарова
мид
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала вопрос президенту Эстонии Алару Карису о том, каким образом он планирует "поставить Россию на колени". Об этом она заявила агентству РИА Новости."А как это? Пусть покажет", — заметила дипломат.Ранее Карис призвал "поставить Россию и Путина на колени", чтобы начать переговоры о прекращении войны на Украине. Он также заметил, что мирные переговоры возможны только после военного поражения Москвы в конфликте.МИД России, в свою очередь, заметил, что поставки оружия на Украину со стороны Запада являются законной целью для России и что они не способствуют успеху переговоров между двумя государствами.
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россия, мария захарова, мид, новости, эстония
Политика, РОССИЯ, Мария Захарова, МИД, Новости, ЭСТОНИЯ
09:36 27.05.2024 (обновлено: 09:49 27.05.2024)
 
Захарова ответила на призыв президента Эстонии поставить Россию на колени

"Пусть покажет". Захарова ответила на призыв президента Эстонии поставить Россию на колени

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала вопрос президенту Эстонии Алару Карису о том, каким образом он планирует "поставить Россию на колени". Об этом она заявила агентству РИА Новости.
"А как это? Пусть покажет", — заметила дипломат.
Ранее Карис призвал "поставить Россию и Путина на колени", чтобы начать переговоры о прекращении войны на Украине. Он также заметил, что мирные переговоры возможны только после военного поражения Москвы в конфликте.
МИД России, в свою очередь, заметил, что поставки оружия на Украину со стороны Запада являются законной целью для России и что они не способствуют успеху переговоров между двумя государствами.
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
Президент Эстонии пригрозил поставить Россию на колени
07:33
 
ПолитикаРОССИЯМария ЗахароваМИДНовостиЭСТОНИЯ
 
 
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