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Захарова ответила на призыв президента Эстонии поставить Россию на колени

Захарова ответила на призыв президента Эстонии поставить Россию на колени - 27.05.2024, ПРАЙМ

Захарова ответила на призыв президента Эстонии поставить Россию на колени

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала вопрос президенту Эстонии Алару Карису о том, каким образом он планирует "поставить Россию на... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T09:36+0300

2024-05-27T09:36+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала вопрос президенту Эстонии Алару Карису о том, каким образом он планирует "поставить Россию на колени". Об этом она заявила агентству РИА Новости."А как это? Пусть покажет", — заметила дипломат.Ранее Карис призвал "поставить Россию и Путина на колени", чтобы начать переговоры о прекращении войны на Украине. Он также заметил, что мирные переговоры возможны только после военного поражения Москвы в конфликте.МИД России, в свою очередь, заметил, что поставки оружия на Украину со стороны Запада являются законной целью для России и что они не способствуют успеху переговоров между двумя государствами.

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россия, мария захарова, мид, новости, эстония