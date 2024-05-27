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Невероятный подъем. Турецкий журналист посетил Мелитополь и был поражен - 27.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240527/zaporozhe-848532463.html
Невероятный подъем. Турецкий журналист посетил Мелитополь и был поражен
Невероятный подъем. Турецкий журналист посетил Мелитополь и был поражен - 27.05.2024, ПРАЙМ
Невероятный подъем. Турецкий журналист посетил Мелитополь и был поражен
Вошедшая в состав России южная часть Запорожской области испытывает головокружительный подъем. Об этом сообщило турецкое издание dikGAZETE. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T09:46+0300
2024-05-27T10:14+0300
экономика
запорожская область
мелитополь
промышленность
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Вошедшая в состав России южная часть Запорожской области испытывает головокружительный подъем. Об этом сообщило турецкое издание dikGAZETE. Один из ее журналистов посетил предприятие "МДК-Гидросила" в Мелитополе и другие места. Визит оставил у него неизгладимые впечатления, вызвал весьма положительные чувства и надежды относительно будущего региона.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"МДК-Гидросила" занимается разработкой и производством различных видов деталей, прежде всего гидравлических систем, для тракторов, самосвалов, дорожно-строительной и коммунальной техники.В ходе посещения завода, журналисту представили достижения предприятия за последнее время и показали новый процесс, в котором одним из основных направлений является разработка комплектующих для импортозамещения.Автор материала отметил особый производственный объект ООО "МДК", специализирующийся на выпуске шестеренных насосов НМШ-25. В настоящее время компания является единственным производителем, поставляющим гидрораспределители с LS-системой на ведущие тракторные заводы РФ. Ассортимент продукции содержит более 2,5 тысячи моделей гидроцилиндров и более 300 моделей гидрораспределителей, добавил он.Журналист также узнал, что "ООО “МДК” является единственной организацией в Запорожской области, имеющей сертификат на производимую продукцию, подтверждающий ее российское происхождение и позволяющий ей участвовать в госзакупках в качестве поставщика.Гендиректор государственного унитарного предприятия "Корпорация развития Запорожской области" Герман Пришвин рассказал журналисту, что особое значение в регионе придают опросам замещения зарубежной продукции и создания подходящей инвестиционной среды.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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запорожская область, мелитополь, промышленность
Экономика, Запорожская область, МЕЛИТОПОЛЬ, Промышленность
09:46 27.05.2024 (обновлено: 10:14 27.05.2024)
 
Невероятный подъем. Турецкий журналист посетил Мелитополь и был поражен

dikGAZETE: в составе России в Запорожье идет невероятный промышленный подъем

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГерб России
Герб России - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Вошедшая в состав России южная часть Запорожской области испытывает головокружительный подъем. Об этом сообщило турецкое издание dikGAZETE.
Один из ее журналистов посетил предприятие "МДК-Гидросила" в Мелитополе и другие места. Визит оставил у него неизгладимые впечатления, вызвал весьма положительные чувства и надежды относительно будущего региона.
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"МДК-Гидросила" занимается разработкой и производством различных видов деталей, прежде всего гидравлических систем, для тракторов, самосвалов, дорожно-строительной и коммунальной техники.
В ходе посещения завода, журналисту представили достижения предприятия за последнее время и показали новый процесс, в котором одним из основных направлений является разработка комплектующих для импортозамещения.
Автор материала отметил особый производственный объект ООО "МДК", специализирующийся на выпуске шестеренных насосов НМШ-25. В настоящее время компания является единственным производителем, поставляющим гидрораспределители с LS-системой на ведущие тракторные заводы РФ. Ассортимент продукции содержит более 2,5 тысячи моделей гидроцилиндров и более 300 моделей гидрораспределителей, добавил он.
Журналист также узнал, что "ООО “МДК” является единственной организацией в Запорожской области, имеющей сертификат на производимую продукцию, подтверждающий ее российское происхождение и позволяющий ей участвовать в госзакупках в качестве поставщика.
Гендиректор государственного унитарного предприятия "Корпорация развития Запорожской области" Герман Пришвин рассказал журналисту, что особое значение в регионе придают опросам замещения зарубежной продукции и создания подходящей инвестиционной среды.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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