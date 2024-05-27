https://1prime.ru/20240527/zaporozhe-848532463.html

Невероятный подъем. Турецкий журналист посетил Мелитополь и был поражен

Невероятный подъем. Турецкий журналист посетил Мелитополь и был поражен - 27.05.2024, ПРАЙМ

Невероятный подъем. Турецкий журналист посетил Мелитополь и был поражен

Вошедшая в состав России южная часть Запорожской области испытывает головокружительный подъем. Об этом сообщило турецкое издание dikGAZETE. | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T09:46+0300

2024-05-27T09:46+0300

2024-05-27T10:14+0300

экономика

запорожская область

мелитополь

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/84313/34/843133495_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_71eb7181012205306d3edbf65931c973.jpg

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Вошедшая в состав России южная часть Запорожской области испытывает головокружительный подъем. Об этом сообщило турецкое издание dikGAZETE. Один из ее журналистов посетил предприятие "МДК-Гидросила" в Мелитополе и другие места. Визит оставил у него неизгладимые впечатления, вызвал весьма положительные чувства и надежды относительно будущего региона.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"МДК-Гидросила" занимается разработкой и производством различных видов деталей, прежде всего гидравлических систем, для тракторов, самосвалов, дорожно-строительной и коммунальной техники.В ходе посещения завода, журналисту представили достижения предприятия за последнее время и показали новый процесс, в котором одним из основных направлений является разработка комплектующих для импортозамещения.Автор материала отметил особый производственный объект ООО "МДК", специализирующийся на выпуске шестеренных насосов НМШ-25. В настоящее время компания является единственным производителем, поставляющим гидрораспределители с LS-системой на ведущие тракторные заводы РФ. Ассортимент продукции содержит более 2,5 тысячи моделей гидроцилиндров и более 300 моделей гидрораспределителей, добавил он.Журналист также узнал, что "ООО “МДК” является единственной организацией в Запорожской области, имеющей сертификат на производимую продукцию, подтверждающий ее российское происхождение и позволяющий ей участвовать в госзакупках в качестве поставщика.Гендиректор государственного унитарного предприятия "Корпорация развития Запорожской области" Герман Пришвин рассказал журналисту, что особое значение в регионе придают опросам замещения зарубежной продукции и создания подходящей инвестиционной среды.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

https://1prime.ru/20240520/rossiya-848319658.html

запорожская область

мелитополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запорожская область, мелитополь, промышленность