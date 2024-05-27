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Задолженность по зарплатам в России сократилась на 56 процентов
Задолженность по зарплатам в России сократилась на 56 процентов - 27.05.2024, ПРАЙМ
Задолженность по зарплатам в России сократилась на 56 процентов
Задолженность по заработным платам в России в этом году уменьшилась по сравнению с 1 февраля прошлого года на 56%, говорится в ответах правительства на... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T17:45+0300
2024-05-27T17:45+0300
2024-05-27T17:57+0300
задолженность по зарплатам
зарплата
россия
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Задолженность по заработным платам в России в этом году уменьшилась по сравнению с 1 февраля прошлого года на 56%, говорится в ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы, заданные перед отчетом кабмина в нижней палате парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Меры позволили снизить сумму задолженности по заработной плате в сравнении с данными на 1 февраля 2023 года на 447,4 миллионов рублей или на 56%, а если говорить в сравнении с данными на 1 февраля 2020 года, то сумма задолженности снизилась на 1,9 миллиардов рублей или на 84%", - говорится в сообщении.Отмечается, что для этого правительство организовало оперативный контроль за состоянием задолженности по заработной плате, проводится аналитическая работа по определению причин образования задолженностей."Налажена системная совместная работа органов субъектов РФ и правоохранительных органов, органов государственного контроля (надзора), сторон социального партнерства по выявлению и погашению задолженности по заработной плате в рамках деятельности региональных и муниципальных межведомственных комиссий", - сообщили в кабмине.Уточняется, что сейчас суммарная задолженность по заработной плате в стране составляет 351,5 миллионов рублей.
https://1prime.ru/20240520/zarplaty-848311902.html
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задолженность по зарплатам, зарплата, россия
задолженность по зарплатам, зарплата, РОССИЯ
Задолженность по зарплатам в России сократилась на 56 процентов
Задолженность по зарплатам в России сократилась на 56% по сравнению с 1 февраля 2023 года
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Задолженность по заработным платам в России в этом году уменьшилась по сравнению с 1 февраля прошлого года на 56%, говорится в ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы, заданные перед отчетом кабмина в нижней палате парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Меры позволили снизить сумму задолженности по заработной плате в сравнении с данными на 1 февраля 2023 года на 447,4 миллионов рублей или на 56%, а если говорить в сравнении с данными на 1 февраля 2020 года, то сумма задолженности снизилась на 1,9 миллиардов рублей или на 84%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для этого правительство организовало оперативный контроль за состоянием задолженности по заработной плате, проводится аналитическая работа по определению причин образования задолженностей.
"Налажена системная совместная работа органов субъектов РФ и правоохранительных органов, органов государственного контроля (надзора), сторон социального партнерства по выявлению и погашению задолженности по заработной плате в рамках деятельности региональных и муниципальных межведомственных комиссий", - сообщили в кабмине.
Уточняется, что сейчас суммарная задолженность по заработной плате в стране составляет 351,5 миллионов рублей.
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