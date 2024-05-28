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Запад наращивает военный потенциал вблизи госграницы России, заявили в ФСБ

Запад наращивает военный потенциал вблизи госграницы России, заявили в ФСБ - 28.05.2024, ПРАЙМ

Запад наращивает военный потенциал вблизи госграницы России, заявили в ФСБ

Западные страны наращивают военный потенциал у границы России, оперируя мнимой угрозой со стороны. Такое мнение в интервью агентству РИА Новости выразил... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T10:21+0300

2024-05-28T10:21+0300

2024-05-28T10:21+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Западные страны наращивают военный потенциал у границы России, оперируя мнимой угрозой со стороны. Такое мнение в интервью агентству РИА Новости выразил руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов."Прикрываясь тезисом "о российской военной угрозе", западные страны наращивают военный потенциал вблизи государственной границы Российской Федерации", — отметил глава ведомства.Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс проводит разведывательную деятельность и оперативную подготовку войск вблизи российских границ, отрабатывая сценарии боевых действий, включая ядерные удары.Кулишов отметил, что подобного рода действия требуют принятия адекватных мер по охране и защите границ России.Полностью текст интервью читайте в 15.00 на сайте ria.ru

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россия, фсб, нато