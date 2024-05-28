https://1prime.ru/20240528/aktivy-848613810.html

В ЕС обсуждают использование доходов от активов России, заявил Боррель

В ЕС обсуждают использование доходов от активов России, заявил Боррель - 28.05.2024, ПРАЙМ

В ЕС обсуждают использование доходов от активов России, заявил Боррель

Постоянные представители стран-членов Евросоюза начали обсуждать использование доходов от российских активов для выплат Украине. Об этом заявил глава... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T17:58+0300

2024-05-28T17:58+0300

2024-05-28T17:58+0300

ес

жозеп боррель

замороженные российские активы

украина

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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза начали обсуждать использование доходов от российских активов для выплат Украине. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель."Мы готовимся к голосованию по использованию доходов от активов РФ. На этой неделе начались дебаты на уроне постоянных представителей", - сказал он.По словам Борреля, 90 процентов от суммы планируется направить в фонд мира. Он также призвал избежать блокировки, чтобы иметь возможность использовать эти деньги.Совет ЕС 21 мая окончательно утвердил решение, предусматривающее направление 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в Евросоюзе российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Киеву, а также программ по восстановлению. Еще десять процентов депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков.

https://1prime.ru/20240527/aktivy-848537181.html

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ес, жозеп боррель, замороженные российские активы, украина