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В ЕС обсуждают использование доходов от активов России, заявил Боррель
В ЕС обсуждают использование доходов от активов России, заявил Боррель - 28.05.2024, ПРАЙМ
В ЕС обсуждают использование доходов от активов России, заявил Боррель
Постоянные представители стран-членов Евросоюза начали обсуждать использование доходов от российских активов для выплат Украине. Об этом заявил глава... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T17:58+0300
2024-05-28T17:58+0300
2024-05-28T17:58+0300
ес
жозеп боррель
замороженные российские активы
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза начали обсуждать использование доходов от российских активов для выплат Украине. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель."Мы готовимся к голосованию по использованию доходов от активов РФ. На этой неделе начались дебаты на уроне постоянных представителей", - сказал он.По словам Борреля, 90 процентов от суммы планируется направить в фонд мира. Он также призвал избежать блокировки, чтобы иметь возможность использовать эти деньги.Совет ЕС 21 мая окончательно утвердил решение, предусматривающее направление 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в Евросоюзе российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Киеву, а также программ по восстановлению. Еще десять процентов депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков.
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ес, жозеп боррель, замороженные российские активы, украина
ЕС, Жозеп Боррель, замороженные российские активы, УКРАИНА
В ЕС обсуждают использование доходов от активов России, заявил Боррель
Боррель: постпреды ЕС обсуждат выплаты Украине средств из доходов от активов РФ
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза начали обсуждать использование доходов от российских активов для выплат Украине. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Мы готовимся к голосованию по использованию доходов от активов РФ. На этой неделе начались дебаты на уроне постоянных представителей", - сказал он.
По словам Борреля, 90 процентов от суммы планируется направить в фонд мира. Он также призвал избежать блокировки, чтобы иметь возможность использовать эти деньги.
Совет ЕС 21 мая окончательно утвердил решение, предусматривающее направление 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в Евросоюзе российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Киеву, а также программ по восстановлению. Еще десять процентов депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков.
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