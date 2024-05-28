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Минфин предложил усовершенствовать акцизное налогообложение

Минфин предложил усовершенствовать акцизное налогообложение - 28.05.2024, ПРАЙМ

Минфин предложил усовершенствовать акцизное налогообложение

Минфин России предлагает усовершенствовать акцизное налогообложение по ряду категорий товаров, где были выявлены злоупотребления, в частности обложить... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T22:27+0300

2024-05-28T22:27+0300

2024-05-28T22:27+0300

налоги

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акциз

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Минфин России предлагает усовершенствовать акцизное налогообложение по ряду категорий товаров, где были выявлены злоупотребления, в частности обложить медицинский спирт акцизом по ставке обычного спирта, а также ввести акциз на жидкий никотин, говорится в материалах Минфина. Во вторник Минфин РФ обнародовал предложения изменений по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна заработать с 1 января 2025 года. "В рамках работы над созданием равных условий конкуренции законопроектом также предусмотрены меры, направленные на пресечение схем уклонения от уплаты косвенных налогов. Неуплата налогов не может являться конкурентным преимуществом бизнеса, так как в условиях рыночной борьбы это создает стимул для всей отрасли искать схемы, позволяющие не платить налоги. В результате бюджет недополучает доходы, а те, кто хочет работать честно, банкротится и уходит с рынка. Чтобы не допустить распространения указанной практики, предлагается усовершенствовать акцизное налогообложение по ряду категорий товаров, где были выявлены злоупотребления", - говорится в материалах. "Для пресечения схем уклонения от уплаты акциза при производстве алкоголя за счет использования медицинского спирта не по назначению, предлагается ввести акциз на фармсубстанцию спирта с одновременным предоставлением полного вычета акциза на спирт, использованного для производства лекарств", - предлагает Минфин. Конкретный перечень лекарств и медицинских изделий для предоставления вычета будет утверждаться правительством. "Полный вычет акциза при использовании медицинского спирта по назначению позволит не допустить роста цен на лекарства. Медицинский спирт будет облагаться акцизом по ставке обычного спирта. Указанная мера будет способствовать сокращению рынка нелегального алкоголя", - полагают в министерстве. "Также для улучшения контроля на табачном рынке предлагается ввести акциз на жидкий никотин с одновременным предоставлением сырьевого вычета при производстве никотинсодержащей продукции", - следует из материалов министерства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин рф, акциз