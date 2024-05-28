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Рынок упал. Но обещал подняться - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Рынок упал. Но обещал подняться
Рынок упал. Но обещал подняться - 28.05.2024, ПРАЙМ
Рынок упал. Но обещал подняться
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки консолидируются у уровней предыдущего... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T09:26+0300
2024-05-28T09:26+0300
мнения аналитиков
курсы валют
индекс мосбиржи
?1716877587
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки консолидируются у уровней предыдущего закрытия. Исключение составляет рынок Китая, снижающийся на 0,2%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, сегодня утром прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent утром продолжает тенденцию к восстановлению, прибавляя 0,1% и торгуясь в районе 83 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по индексу доверия потребителей в США, а также выступления представителей ведущих Центробанков.По итогам понедельника индекс Мосбиржи упал на 2,9%, закончив сессию чуть ниже 3 300 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем попыток рынка перейти к коррекционному росту на фоне улучшения ситуации в ценах на нефть. Однако в ходе сессии не исключаем активизации продаж и продолжения негативной динамики, чему способствуют корпоративные новости и укрепление рубля. В результате, индекс Мосбиржи по итогам дня может сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на отметке 3 270 пунктов, выступающей максимумом прошлого года. В случае ее пробоя возможно углубление коррекции, а целью снижения может стать отметка 3 000 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и юань теряют в пределах 0,1%, отступив до 88,5 и 12,17 рубля соответственно, евро удерживает позиции у уровней закрытия понедельника, торгуясь в районе 96,4 рубля. В первой половине сегодняшних торгов национальная валюта может попытаться улучшить позиции, чему способствует динамика цен на нефть и окончание налогового периода. Однако во второй половине дня возможен переход рубля к коррекционному снижению на фоне фиксации прибыли по коротким позициям в основных мировых валютах, что позволит тем отыграть часть потерь, понесенных в последние сессии. В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что пара доллар/рубль к концу дня сохранит позиции в районе 88 – 89 рублей.
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Богдан Зварич
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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40
192
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мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Курсы валют, индекс Мосбиржи
09:26 28.05.2024
 

Рынок упал. Но обещал подняться

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки консолидируются у уровней предыдущего закрытия. Исключение составляет рынок Китая, снижающийся на 0,2%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, сегодня утром прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent утром продолжает тенденцию к восстановлению, прибавляя 0,1% и торгуясь в районе 83 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по индексу доверия потребителей в США, а также выступления представителей ведущих Центробанков.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи упал на 2,9%, закончив сессию чуть ниже 3 300 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем попыток рынка перейти к коррекционному росту на фоне улучшения ситуации в ценах на нефть. Однако в ходе сессии не исключаем активизации продаж и продолжения негативной динамики, чему способствуют корпоративные новости и укрепление рубля. В результате, индекс Мосбиржи по итогам дня может сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на отметке 3 270 пунктов, выступающей максимумом прошлого года. В случае ее пробоя возможно углубление коррекции, а целью снижения может стать отметка 3 000 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и юань теряют в пределах 0,1%, отступив до 88,5 и 12,17 рубля соответственно, евро удерживает позиции у уровней закрытия понедельника, торгуясь в районе 96,4 рубля. В первой половине сегодняшних торгов национальная валюта может попытаться улучшить позиции, чему способствует динамика цен на нефть и окончание налогового периода. Однако во второй половине дня возможен переход рубля к коррекционному снижению на фоне фиксации прибыли по коротким позициям в основных мировых валютах, что позволит тем отыграть часть потерь, понесенных в последние сессии. В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что пара доллар/рубль к концу дня сохранит позиции в районе 88 – 89 рублей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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