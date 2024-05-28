Акции в мае по ценам осени

Индекс Мосбиржи испытал самое мощное падение за год. Провал на 3% за сутки и почти -7% за неделю с недавнего двухлетнего пика. Поддержки не устояли — в момент... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T09:54+0300
2024-05-28T09:54+0300
2024-05-28T09:54+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
?1716879276
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи испытал самое мощное падение за год. Провал на 3% за сутки и почти -7% за неделю с недавнего двухлетнего пика. Поддержки не устояли — в момент панической распродажи превалируют эмоции, и технические уровни отходят на второй план. Сейчас индекс вернулся в границы многомесячного боковика, тянущегося еще с осени прошлого года: 3000–3300 п. На вечерке было 3290 п. Скорее всего, в ближайшие дни рынок начнет приходить в себя, а отскок может быть тоже сильный на эффекте очень высокой перепроданности бумаг.Сильнее рынка были акции НОВАТЭКа с +1%, что резко контрастировало с общерыночным обвалом. Но они падали очень давно, и когда полетел вниз весь рынок просто сделали отскок. При этом локальный потенциал восстановления акций сохраняется, вплоть до 1200 руб. на июнь.Слабее рынка оказались бумаги НЛМК с -15%. Но там была дивотсечка в 10%, поэтому чистый пролив считается около 5%. Акции на поддержке и вскоре могут вернуться в восходящую формацию, до 230 руб. в начале лета.А рубль вновь укрепился, доллар был почти 88,3, евро уходил ниже 96, а юань остановился у 12,14. Это минимумы инвалют с января. На фоне валютных барьеров иного и не ожидалось, а кто ставил на девальвацию рубля, однозначно ошиблись. В июне можно ожидать отскок перепроданных пар вверх, скажем, доллар к 90. А сильно выше — попросту нет факторов.
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи испытал самое мощное падение за год. Провал на 3% за сутки и почти -7% за неделю с недавнего двухлетнего пика. Поддержки не устояли — в момент панической распродажи превалируют эмоции, и технические уровни отходят на второй план. Сейчас индекс вернулся в границы многомесячного боковика, тянущегося еще с осени прошлого года: 3000–3300 п. На вечерке было 3290 п. Скорее всего, в ближайшие дни рынок начнет приходить в себя, а отскок может быть тоже сильный на эффекте очень высокой перепроданности бумаг.
Сильнее рынка были акции НОВАТЭКа с +1%, что резко контрастировало с общерыночным обвалом. Но они падали очень давно, и когда полетел вниз весь рынок просто сделали отскок. При этом локальный потенциал восстановления акций сохраняется, вплоть до 1200 руб. на июнь.
Слабее рынка оказались бумаги НЛМК с -15%. Но там была дивотсечка в 10%, поэтому чистый пролив считается около 5%. Акции на поддержке и вскоре могут вернуться в восходящую формацию, до 230 руб. в начале лета.
А рубль вновь укрепился, доллар был почти 88,3, евро уходил ниже 96, а юань остановился у 12,14. Это минимумы инвалют с января. На фоне валютных барьеров иного и не ожидалось, а кто ставил на девальвацию рубля, однозначно ошиблись. В июне можно ожидать отскок перепроданных пар вверх, скажем, доллар к 90. А сильно выше — попросту нет факторов.
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