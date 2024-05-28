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Акции в мае по ценам осени - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Акции в мае по ценам осени
Акции в мае по ценам осени - 28.05.2024, ПРАЙМ
Акции в мае по ценам осени
Индекс Мосбиржи испытал самое мощное падение за год. Провал на 3% за сутки и почти -7% за неделю с недавнего двухлетнего пика. Поддержки не устояли — в момент... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T09:54+0300
2024-05-28T09:54+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
?1716879276
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи испытал самое мощное падение за год. Провал на 3% за сутки и почти -7% за неделю с недавнего двухлетнего пика. Поддержки не устояли — в момент панической распродажи превалируют эмоции, и технические уровни отходят на второй план. Сейчас индекс вернулся в границы многомесячного боковика, тянущегося еще с осени прошлого года: 3000–3300 п. На вечерке было 3290 п. Скорее всего, в ближайшие дни рынок начнет приходить в себя, а отскок может быть тоже сильный на эффекте очень высокой перепроданности бумаг.Сильнее рынка были акции НОВАТЭКа с +1%, что резко контрастировало с общерыночным обвалом. Но они падали очень давно, и когда полетел вниз весь рынок просто сделали отскок. При этом локальный потенциал восстановления акций сохраняется, вплоть до 1200 руб. на июнь.Слабее рынка оказались бумаги НЛМК с -15%. Но там была дивотсечка в 10%, поэтому чистый пролив считается около 5%. Акции на поддержке и вскоре могут вернуться в восходящую формацию, до 230 руб. в начале лета.А рубль вновь укрепился, доллар был почти 88,3, евро уходил ниже 96, а юань остановился у 12,14. Это минимумы инвалют с января. На фоне валютных барьеров иного и не ожидалось, а кто ставил на девальвацию рубля, однозначно ошиблись. В июне можно ожидать отскок перепроданных пар вверх, скажем, доллар к 90. А сильно выше — попросту нет факторов.
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции
09:54 28.05.2024
 

Акции в мае по ценам осени

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи испытал самое мощное падение за год. Провал на 3% за сутки и почти -7% за неделю с недавнего двухлетнего пика. Поддержки не устояли — в момент панической распродажи превалируют эмоции, и технические уровни отходят на второй план. Сейчас индекс вернулся в границы многомесячного боковика, тянущегося еще с осени прошлого года: 3000–3300 п. На вечерке было 3290 п. Скорее всего, в ближайшие дни рынок начнет приходить в себя, а отскок может быть тоже сильный на эффекте очень высокой перепроданности бумаг.
Сильнее рынка были акции НОВАТЭКа с +1%, что резко контрастировало с общерыночным обвалом. Но они падали очень давно, и когда полетел вниз весь рынок просто сделали отскок. При этом локальный потенциал восстановления акций сохраняется, вплоть до 1200 руб. на июнь.
Слабее рынка оказались бумаги НЛМК с -15%. Но там была дивотсечка в 10%, поэтому чистый пролив считается около 5%. Акции на поддержке и вскоре могут вернуться в восходящую формацию, до 230 руб. в начале лета.
А рубль вновь укрепился, доллар был почти 88,3, евро уходил ниже 96, а юань остановился у 12,14. Это минимумы инвалют с января. На фоне валютных барьеров иного и не ожидалось, а кто ставил на девальвацию рубля, однозначно ошиблись. В июне можно ожидать отскок перепроданных пар вверх, скажем, доллар к 90. А сильно выше — попросту нет факторов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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