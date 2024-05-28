https://1prime.ru/20240528/aziya-848610819.html
Центральная Азия не встала на колени перед США, заявил Путин
Центральная Азия не встала на колени перед США, заявил Путин - 28.05.2024, ПРАЙМ
Центральная Азия не встала на колени перед США, заявил Путин
США давят на центральноазиатский регион, но там не встали на колени, заявил президент России Владимир Путин. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T16:53+0300
2024-05-28T16:53+0300
2024-05-28T16:53+0300
политика
владимир путин
сша
центральная азия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848544124_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a739ca4d24654e53940f4d39752262b.jpg
ТАШКЕНТ, 28 мая - ПРАЙМ. США давят на центральноазиатский регион, но там не встали на колени, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства посетил с государственным визитом Узбекистан."Мы знаем, что оказывалось давление и на регион Центральной Азии, но я что-то не вижу пока, что все встали на колени и готовы слепо исполнять любые указивки из-за океана", - сказал он на пресс-подходе по итогам визита.По его словам, Запад совершает определенные действия, которые вредят партнерам России.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что визит Путина стал трехдневным. По его словам, президент РФ и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев обсудили широкий спектр вопросов.
https://1prime.ru/20240528/polyaki-848610215.html
сша
центральная азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848544124_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_55d280efd8b7e94e8831d99a46cd4298.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сша, центральная азия
Политика, Владимир Путин, США, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Центральная Азия не встала на колени перед США, заявил Путин
Путин: США оказывали давление на регион Центральной Азии, но там не встали на колени
ТАШКЕНТ, 28 мая - ПРАЙМ. США давят на центральноазиатский регион, но там не встали на колени, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства посетил с государственным визитом Узбекистан.
"Мы знаем, что оказывалось давление и на регион Центральной Азии, но я что-то не вижу пока, что все встали на колени и готовы слепо исполнять любые указивки из-за океана", - сказал он на пресс-подходе по итогам визита.
По его словам, Запад совершает определенные действия, которые вредят партнерам России.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что визит Путина стал трехдневным. По его словам, президент РФ и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев обсудили широкий спектр вопросов.
Путин раскрыл будущее Украины, если на ее землю придут поляки