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Центральная Азия не встала на колени перед США, заявил Путин - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Центральная Азия не встала на колени перед США, заявил Путин
Центральная Азия не встала на колени перед США, заявил Путин - 28.05.2024, ПРАЙМ
Центральная Азия не встала на колени перед США, заявил Путин
США давят на центральноазиатский регион, но там не встали на колени, заявил президент России Владимир Путин. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T16:53+0300
2024-05-28T16:53+0300
политика
владимир путин
сша
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 28 мая - ПРАЙМ. США давят на центральноазиатский регион, но там не встали на колени, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства посетил с государственным визитом Узбекистан."Мы знаем, что оказывалось давление и на регион Центральной Азии, но я что-то не вижу пока, что все встали на колени и готовы слепо исполнять любые указивки из-за океана", - сказал он на пресс-подходе по итогам визита.По его словам, Запад совершает определенные действия, которые вредят партнерам России.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что визит Путина стал трехдневным. По его словам, президент РФ и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев обсудили широкий спектр вопросов.
https://1prime.ru/20240528/polyaki-848610215.html
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владимир путин, сша, центральная азия
Политика, Владимир Путин, США, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
16:53 28.05.2024
 
Центральная Азия не встала на колени перед США, заявил Путин

Путин: США оказывали давление на регион Центральной Азии, но там не встали на колени

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ТАШКЕНТ, 28 мая - ПРАЙМ. США давят на центральноазиатский регион, но там не встали на колени, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства посетил с государственным визитом Узбекистан.
"Мы знаем, что оказывалось давление и на регион Центральной Азии, но я что-то не вижу пока, что все встали на колени и готовы слепо исполнять любые указивки из-за океана", - сказал он на пресс-подходе по итогам визита.
По его словам, Запад совершает определенные действия, которые вредят партнерам России.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что визит Путина стал трехдневным. По его словам, президент РФ и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев обсудили широкий спектр вопросов.
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ПолитикаВладимир ПутинСШАЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
 
 
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