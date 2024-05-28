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Центральная Азия не встала на колени перед США, заявил Путин

Центральная Азия не встала на колени перед США, заявил Путин - 28.05.2024, ПРАЙМ

Центральная Азия не встала на колени перед США, заявил Путин

США давят на центральноазиатский регион, но там не встали на колени, заявил президент России Владимир Путин. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T16:53+0300

2024-05-28T16:53+0300

2024-05-28T16:53+0300

политика

владимир путин

сша

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 28 мая - ПРАЙМ. США давят на центральноазиатский регион, но там не встали на колени, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства посетил с государственным визитом Узбекистан."Мы знаем, что оказывалось давление и на регион Центральной Азии, но я что-то не вижу пока, что все встали на колени и готовы слепо исполнять любые указивки из-за океана", - сказал он на пресс-подходе по итогам визита.По его словам, Запад совершает определенные действия, которые вредят партнерам России.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что визит Путина стал трехдневным. По его словам, президент РФ и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев обсудили широкий спектр вопросов.

https://1prime.ru/20240528/polyaki-848610215.html

сша

центральная азия

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владимир путин, сша, центральная азия