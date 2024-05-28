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В Минтуризма Индонезии рассказали о прямых рейсах на Бали из России

В Минтуризма Индонезии рассказали о прямых рейсах на Бали из России - 28.05.2024, ПРАЙМ

В Минтуризма Индонезии рассказали о прямых рейсах на Бали из России

Прямые рейсы на Бали из России могут быть возобновлены уже в грядущем курортном сезоне, заявил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T06:37+0300

2024-05-28T06:37+0300

2024-05-28T06:37+0300

экономика

туризм

авиарейсы

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ДЖАКАРТА, 28 мая - ПРАЙМ. Прямые рейсы на Бали из России могут быть возобновлены уже в грядущем курортном сезоне, заявил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно. "Мы пытались (возобновить прямые рейсы с Россией - ред.) последние два года. Похоже, что это принесет плоды в грядущем курортном сезоне. Мы согласовываем все с минтрансом. Планируем и надеемся, что это получится сделать в этом году", - заявил Уно в рамках своего еженедельного брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале министерства туризма. Министр добавил, что "почти 90% российских туристов знают Бали и считают его своим основным туристическим направлением". "Российские туристы обычно проводят отпуск в кругу семьи и используют для своих поездок роскошные условия", - отметил Уно. Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев заявил РИА Новости, что две российские авиакомпании хотят запустить прямые рейсы в Индонезию, в том числе на Бали.

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туризм, авиарейсы