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В Минтуризма Индонезии рассказали о прямых рейсах на Бали из России - 28.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Минтуризма Индонезии рассказали о прямых рейсах на Бали из России
В Минтуризма Индонезии рассказали о прямых рейсах на Бали из России - 28.05.2024, ПРАЙМ
В Минтуризма Индонезии рассказали о прямых рейсах на Бали из России
Прямые рейсы на Бали из России могут быть возобновлены уже в грядущем курортном сезоне, заявил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T06:37+0300
2024-05-28T06:37+0300
экономика
туризм
авиарейсы
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ДЖАКАРТА, 28 мая - ПРАЙМ. Прямые рейсы на Бали из России могут быть возобновлены уже в грядущем курортном сезоне, заявил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно. "Мы пытались (возобновить прямые рейсы с Россией - ред.) последние два года. Похоже, что это принесет плоды в грядущем курортном сезоне. Мы согласовываем все с минтрансом. Планируем и надеемся, что это получится сделать в этом году", - заявил Уно в рамках своего еженедельного брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале министерства туризма. Министр добавил, что "почти 90% российских туристов знают Бали и считают его своим основным туристическим направлением". "Российские туристы обычно проводят отпуск в кругу семьи и используют для своих поездок роскошные условия", - отметил Уно. Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев заявил РИА Новости, что две российские авиакомпании хотят запустить прямые рейсы в Индонезию, в том числе на Бали.
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туризм, авиарейсы
Экономика, Туризм, авиарейсы
06:37 28.05.2024
 
В Минтуризма Индонезии рассказали о прямых рейсах на Бали из России

Минтуризма Индонезии: прямые рейсы на Бали из РФ возможны уже в грядущем сезоне

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк%Индуистский храм Батукару, Бали
%Индуистский храм Батукару, Бали - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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ДЖАКАРТА, 28 мая - ПРАЙМ. Прямые рейсы на Бали из России могут быть возобновлены уже в грядущем курортном сезоне, заявил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно.
"Мы пытались (возобновить прямые рейсы с Россией - ред.) последние два года. Похоже, что это принесет плоды в грядущем курортном сезоне. Мы согласовываем все с минтрансом. Планируем и надеемся, что это получится сделать в этом году", - заявил Уно в рамках своего еженедельного брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале министерства туризма.
Министр добавил, что "почти 90% российских туристов знают Бали и считают его своим основным туристическим направлением".
"Российские туристы обычно проводят отпуск в кругу семьи и используют для своих поездок роскошные условия", - отметил Уно.
Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев заявил РИА Новости, что две российские авиакомпании хотят запустить прямые рейсы в Индонезию, в том числе на Бали.
Таиланд - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
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