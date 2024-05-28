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"Балтика" покинула десятку самых популярных напитков, пишут СМИ
"Балтика" покинула десятку самых популярных напитков, пишут СМИ - 28.05.2024, ПРАЙМ
"Балтика" покинула десятку самых популярных напитков, пишут СМИ
Бренд "Балтика" в рейтинге товаров повседневного спроса (FMCG; fast moving consumer goods) переместился с восьмой на 14-ю строчку. Такие результаты показало... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T09:39+0300
2024-05-28T09:39+0300
2024-05-28T10:23+0300
экономика
компания балтика
напитки
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Бренд "Балтика" в рейтинге товаров повседневного спроса (FMCG; fast moving consumer goods) переместился с восьмой на 14-ю строчку. Такие результаты показало проведенное по итогам 12 месяцев до марта 2024 года включительно исследование компании NielsenIQ. Об этом сообщило издание "Ведомости".Отмечается, что на третье место с десятого переместились напитки "Добрый" компании "Мултон", являющейся бывшим юридическим лицом российского подразделения Coca-Cola. Под данным брендом сейчас выпускают также газированные напитки вместо ушедших из РФ популярных Coca-Cola, Fanta и Sprite.Согласно подписанному 16 июля 2023 года президентом РФ Владимиром Путиным указу о передаче иностранных долей "Балтики" во временное управление Росимущества, вместе с этими активами государству перешли доли зарубежных владельцев Danone. Компания Carlsberg посчитала данную процедуру незаконной и пригрозила Москве разбирательством в международном суде.
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компания балтика, напитки, бренды
Экономика, компания Балтика, напитки, Бренды
"Балтика" покинула десятку самых популярных напитков, пишут СМИ
"Ведомости": бренд "Балтика" выбыл из десятки самых популярных в России товаров
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ.
Бренд "Балтика" в рейтинге товаров повседневного спроса (FMCG; fast moving consumer goods) переместился с восьмой на 14-ю строчку. Такие результаты показало проведенное по итогам 12 месяцев до марта 2024 года включительно исследование компании NielsenIQ. Об этом сообщило издание "Ведомости"
.
Отмечается, что на третье место с десятого переместились напитки "Добрый" компании "Мултон", являющейся бывшим юридическим лицом российского подразделения Coca-Cola. Под данным брендом сейчас выпускают также газированные напитки вместо ушедших из РФ популярных Coca-Cola, Fanta и Sprite.
Согласно подписанному 16 июля 2023 года президентом РФ Владимиром Путиным указу о передаче иностранных долей "Балтики" во временное управление Росимущества, вместе с этими активами государству перешли доли зарубежных владельцев Danone. Компания Carlsberg посчитала данную процедуру незаконной и пригрозила Москве разбирательством в международном суде.
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