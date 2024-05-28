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"Тинькофф" перестанет начислять проценты на остатки на дебетовых картах
"Тинькофф" перестанет начислять проценты на остатки на дебетовых картах - 28.05.2024, ПРАЙМ
"Тинькофф" перестанет начислять проценты на остатки на дебетовых картах
"Тинькофф банк" с 5 июня отменяет начисление процентов на остаток средств на дебетовых картах, сообщает группа. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T11:28+0300
2024-05-28T11:28+0300
2024-05-28T11:28+0300
россия
тинькофф
банк
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. "Тинькофф банк" с 5 июня отменяет начисление процентов на остаток средств на дебетовых картах, сообщает группа. Сейчас при определенных условиях процент на остаток за расчетный период в размере 5% годовых получают клиенты банка с подпиской Tinkoff Pro, Premium или Private. "Тинькофф" вносит изменения в тарифы дебетовых карт. Изменения вступают в силу 5 июня 2024 года и касаются клиентов с подключенными сервисами Tinkoff Pro / Premium / Private. С указанной даты перестанут начисляться проценты на остаток средств на дебетовой карте", - говорится в сообщении. При этом указывается, что проценты на остаток, рассчитанные до вступления изменений в силу, будут выплачены в ближайшую дату выписки. "Тинькофф" - финансовая онлайн-экосистема. "Тинькофф банк", входящий в нее, является первым российским банком, который полностью отказался от отделений.
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россия, тинькофф, банк
"Тинькофф" перестанет начислять проценты на остатки на дебетовых картах
"Тинькофф" с 5 июня не будет начислять проценты на остатки на дебетовых картах
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. "Тинькофф банк" с 5 июня отменяет начисление процентов на остаток средств на дебетовых картах, сообщает группа.
Сейчас при определенных условиях процент на остаток за расчетный период в размере 5% годовых получают клиенты банка с подпиской Tinkoff Pro, Premium или Private.
"Тинькофф" вносит изменения в тарифы дебетовых карт. Изменения вступают в силу 5 июня 2024 года и касаются клиентов с подключенными сервисами Tinkoff Pro / Premium / Private. С указанной даты перестанут начисляться проценты на остаток средств на дебетовой карте", - говорится в сообщении.
При этом указывается, что проценты на остаток, рассчитанные до вступления изменений в силу, будут выплачены в ближайшую дату выписки.
"Тинькофф" - финансовая онлайн-экосистема. "Тинькофф банк", входящий в нее, является первым российским банком, который полностью отказался от отделений.