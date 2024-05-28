Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Тинькофф" перестанет начислять проценты на остатки на дебетовых картах - 28.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240528/bank-848592625.html
"Тинькофф" перестанет начислять проценты на остатки на дебетовых картах
"Тинькофф" перестанет начислять проценты на остатки на дебетовых картах - 28.05.2024, ПРАЙМ
"Тинькофф" перестанет начислять проценты на остатки на дебетовых картах
"Тинькофф банк" с 5 июня отменяет начисление процентов на остаток средств на дебетовых картах, сообщает группа. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T11:28+0300
2024-05-28T11:28+0300
россия
тинькофф
банк
https://cdnn.1prime.ru/img/83304/23/833042341_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_4fa033637e7d1b0e1b6d2220d3f7eb7c.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. "Тинькофф банк" с 5 июня отменяет начисление процентов на остаток средств на дебетовых картах, сообщает группа. Сейчас при определенных условиях процент на остаток за расчетный период в размере 5% годовых получают клиенты банка с подпиской Tinkoff Pro, Premium или Private. "Тинькофф" вносит изменения в тарифы дебетовых карт. Изменения вступают в силу 5 июня 2024 года и касаются клиентов с подключенными сервисами Tinkoff Pro / Premium / Private. С указанной даты перестанут начисляться проценты на остаток средств на дебетовой карте", - говорится в сообщении. При этом указывается, что проценты на остаток, рассчитанные до вступления изменений в силу, будут выплачены в ближайшую дату выписки. "Тинькофф" - финансовая онлайн-экосистема. "Тинькофф банк", входящий в нее, является первым российским банком, который полностью отказался от отделений.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83304/23/833042341_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_75d4e8c060fd00c6d38c385adfae4ce2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, тинькофф, банк
РОССИЯ, Тинькофф, банк
11:28 28.05.2024
 
"Тинькофф" перестанет начислять проценты на остатки на дебетовых картах

"Тинькофф" с 5 июня не будет начислять проценты на остатки на дебетовых картах

© РИА Новости . Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛоготип Тинькофф Банка
Логотип Тинькофф Банка - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. "Тинькофф банк" с 5 июня отменяет начисление процентов на остаток средств на дебетовых картах, сообщает группа.
Сейчас при определенных условиях процент на остаток за расчетный период в размере 5% годовых получают клиенты банка с подпиской Tinkoff Pro, Premium или Private.
"Тинькофф" вносит изменения в тарифы дебетовых карт. Изменения вступают в силу 5 июня 2024 года и касаются клиентов с подключенными сервисами Tinkoff Pro / Premium / Private. С указанной даты перестанут начисляться проценты на остаток средств на дебетовой карте", - говорится в сообщении.
При этом указывается, что проценты на остаток, рассчитанные до вступления изменений в силу, будут выплачены в ближайшую дату выписки.
"Тинькофф" - финансовая онлайн-экосистема. "Тинькофф банк", входящий в нее, является первым российским банком, который полностью отказался от отделений.
 
РОССИЯТинькоффбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала