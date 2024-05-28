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Российские банки увеличили чистую прибыль в апреле

Российские банки увеличили чистую прибыль в апреле - 28.05.2024, ПРАЙМ

Российские банки увеличили чистую прибыль в апреле

Чистая прибыль российских банков в апреле выросла на 13% по сравнению с мартом - до 305 миллиардов рублей, следует из материалов ЦБ РФ. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T11:34+0300

2024-05-28T11:34+0300

2024-05-28T11:34+0300

банк россии

банки

чистая прибыль

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль российских банков в апреле выросла на 13% по сравнению с мартом - до 305 миллиардов рублей, следует из материалов ЦБ РФ. "Чистая прибыль сектора составила 305 миллиардов рублей… что на 13% выше результата марта", - говорится в документе. Регулятор поясняет, что в основном рост вызван снижением отчислений в резервы после крупного доформирования в марте.

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банки, чистая прибыль