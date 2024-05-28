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Российские банки увеличили чистую прибыль в апреле
Российские банки увеличили чистую прибыль в апреле - 28.05.2024, ПРАЙМ
Российские банки увеличили чистую прибыль в апреле
Чистая прибыль российских банков в апреле выросла на 13% по сравнению с мартом - до 305 миллиардов рублей, следует из материалов ЦБ РФ. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T11:34+0300
2024-05-28T11:34+0300
2024-05-28T11:34+0300
банк россии
банки
чистая прибыль
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль российских банков в апреле выросла на 13% по сравнению с мартом - до 305 миллиардов рублей, следует из материалов ЦБ РФ. "Чистая прибыль сектора составила 305 миллиардов рублей… что на 13% выше результата марта", - говорится в документе. Регулятор поясняет, что в основном рост вызван снижением отчислений в резервы после крупного доформирования в марте.
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банки, чистая прибыль
Банк России, Банки, чистая прибыль
Российские банки увеличили чистую прибыль в апреле
ЦБ: российские банки увеличили чистую прибыль до 305 миллиардов рублей в апреле
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль российских банков в апреле выросла на 13% по сравнению с мартом - до 305 миллиардов рублей, следует из материалов ЦБ РФ.
"Чистая прибыль сектора составила 305 миллиардов рублей… что на 13% выше результата марта", - говорится в документе.
Регулятор поясняет, что в основном рост вызван снижением отчислений в резервы после крупного доформирования в марте.