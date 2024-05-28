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Российские банки начали повышать ставки по некоторым видам вкладов

Российские банки начали повышать ставки по некоторым видам вкладов - 28.05.2024, ПРАЙМ

Российские банки начали повышать ставки по некоторым видам вкладов

Российские банки после заявлений Центробанка о более продолжительном периоде жёстких денежно-кредитных условий стали повышать ставки по некоторым видам вкладов... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T19:42+0300

2024-05-28T19:42+0300

2024-05-28T19:45+0300

экономика

банки

ставки

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российские банки после заявлений Центробанка о более продолжительном периоде жёстких денежно-кредитных условий стали повышать ставки по некоторым видам вкладов и накопительных счетов, сообщили РИА Новости эксперты. Ряд банков в последнее время стали повышать ставки по некоторым сберегательным продуктам. Так, во вторник Сбербанк увеличил ставку по накопительному счету при первом открытии, а накануне увеличил доходность по вкладам линейки "СберВклад". Ранее по краткосрочному вкладу повысил ставку Газпромбанк. "На текущий момент решения банков касаются в основном корректировок ставок в сторону повышения в ответ на заявления Банка России о более продолжительном периоде высоких процентных ставок, чем ожидалось первоначально в конце 2023 года", - указал старший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Иван Уклеин. Банки принимают во внимание и новые факторы возможного повышения ключевой ставки, но не торопятся корректировать ставки по основной линейке среднесрочных вкладов, добавил он. С ним согласен и частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров. При этом, по его словам, увеличение доходности по сберегательным продуктам нельзя назвать "массовым трендом". Уклеин пояснил также, что наиболее выгодные вклады предлагаются на короткий срок. "При этом часто "выгодная" ставка предполагает учёт капитализации процентов, их выплату в конце срока, либо хитрое "лестничное" начисление процентов. Также многие из вкладов с максимальными ставками имеют высокий порог минимальной суммы, что делает соответствующие продукты не массовыми", - добавил эксперт. Также он рассказал, что предложения вкладов с эффективной ставкой выше ключевой встречаются редко, а с номинальной ставкой выше 16% и вовсе носят единичный характер. "И до решения Банка России по ставке 7 июня мы не ожидаем массовых изменений в стоимости розничного фондирования у банков", - заключил Уклеин.

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банки, ставки