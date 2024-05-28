https://1prime.ru/20240528/bayden-848603286.html
В Кремле объяснили отказ Байдена признать роль СССР в борьбе с фашизмом
В Кремле объяснили отказ Байдена признать роль СССР в борьбе с фашизмом - 28.05.2024, ПРАЙМ
В Кремле объяснили отказ Байдена признать роль СССР в борьбе с фашизмом
Отказ президента США Джо Байдена от признания роли Советского Союза в борьбе с фашизмом является общим трендом на Западе, пояснил "Известиям" пресс-секретарь... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T14:13+0300
2024-05-28T14:13+0300
2024-05-28T14:18+0300
вторая мировая война
ссср
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Отказ президента США Джо Байдена от признания роли Советского Союза в борьбе с фашизмом является общим трендом на Западе, пояснил "Известиям" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, в настоящее время "к этой дремучей исторической безграмотности" еще добавились попытки трансформировать знания об истории, извратить знания об истории и стереть оттуда все, что касается роли СССР и советского народа в спасении мира от фашизма. "Это общее неведение, незнание, а руководители стран, они, собственно, идут в этом тренде, повторяя все то же самое", — сказал он Песков. Пресс-секретарь также отметил, что молодое поколение в странах Европы просто не знает о том, кто с кем воевал во время Второй мировой войны. По его словам, если провести социологию, знает ли поколение младше чем 30 лет, кто с кем воевал, "я не думаю, что из ста пять человек ответят на этот вопрос", так как "они просто не знают, их этому не учили".Ранее Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу. При этом о роли СССР и других стран в победе над фашизмом он не упомянул. Байден также сказал, что в разные периоды истории США американские солдаты "защитили независимость, сохранили союз, победили фашизм, создали сильные альянсы".
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вторая мировая война, ссср, джо байден
Вторая мировая война, СССР, Джо Байден
В Кремле объяснили отказ Байдена признать роль СССР в борьбе с фашизмом
Песков: отказ Байдена признать роль СССР в борьбе с фашизмом — общее неведение
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Отказ президента США Джо Байдена от признания роли Советского Союза в борьбе с фашизмом является общим трендом на Западе, пояснил "Известиям" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, в настоящее время "к этой дремучей исторической безграмотности" еще добавились попытки трансформировать знания об истории, извратить знания об истории и стереть оттуда все, что касается роли СССР и советского народа в спасении мира от фашизма.
"Это общее неведение, незнание, а руководители стран, они, собственно, идут в этом тренде, повторяя все то же самое", — сказал он Песков.
Пресс-секретарь также отметил, что молодое поколение в странах Европы просто не знает о том, кто с кем воевал во время Второй мировой войны. По его словам, если провести социологию, знает ли поколение младше чем 30 лет, кто с кем воевал, "я не думаю, что из ста пять человек ответят на этот вопрос", так как "они просто не знают, их этому не учили".
Ранее Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу. При этом о роли СССР и других стран в победе над фашизмом он не упомянул. Байден также сказал, что в разные периоды истории США американские солдаты "защитили независимость, сохранили союз, победили фашизм, создали сильные альянсы".
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