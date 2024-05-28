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С имущества Блиновской начали снимать арест

С имущества Блиновской начали снимать арест - 28.05.2024, ПРАЙМ

С имущества Блиновской начали снимать арест

Начата процедура снятия ареста с имущества Елены Блиновской и ее родственников для погашения задолженности по налогам, заявила адвокат блогера Наталия... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T13:14+0300

2024-05-28T13:14+0300

2024-05-28T13:14+0300

россия

елена блиновская

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Начата процедура снятия ареста с имущества Елены Блиновской и ее родственников для погашения задолженности по налогам, заявила адвокат блогера Наталия Сальникова."Удовлетворено ходатайство отца Елены о снятии ареста имущества. Удовлетворено ходатайство о снятии ареста с квартиры, на которую найден покупатель", — сообщила она.По словам адвоката, арест также сняли с одного из счетов "королевы марафонов".Супруги Блиновские обвинялись в легализации 706 из 906 миллионов рублей, скрытых от налогов. Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года, ей предъявили обвинения в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и отмывании денег.

https://1prime.ru/20240502/bankrot-847867007.html

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россия, елена блиновская