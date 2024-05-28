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С имущества Блиновской начали снимать арест
С имущества Блиновской начали снимать арест - 28.05.2024, ПРАЙМ
С имущества Блиновской начали снимать арест
Начата процедура снятия ареста с имущества Елены Блиновской и ее родственников для погашения задолженности по налогам, заявила адвокат блогера Наталия... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T13:14+0300
2024-05-28T13:14+0300
2024-05-28T13:14+0300
россия
елена блиновская
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Начата процедура снятия ареста с имущества Елены Блиновской и ее родственников для погашения задолженности по налогам, заявила адвокат блогера Наталия Сальникова."Удовлетворено ходатайство отца Елены о снятии ареста имущества. Удовлетворено ходатайство о снятии ареста с квартиры, на которую найден покупатель", — сообщила она.По словам адвоката, арест также сняли с одного из счетов "королевы марафонов".Супруги Блиновские обвинялись в легализации 706 из 906 миллионов рублей, скрытых от налогов. Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года, ей предъявили обвинения в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и отмывании денег.
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россия, елена блиновская
С имущества Блиновской начали снимать арест
Адвокат: с имущества Блиновской начали снимать арест
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Начата процедура снятия ареста с имущества Елены Блиновской и ее родственников для погашения задолженности по налогам, заявила адвокат блогера Наталия Сальникова.
"Удовлетворено ходатайство отца Елены о снятии ареста имущества. Удовлетворено ходатайство о снятии ареста с квартиры, на которую найден покупатель", — сообщила она.
По словам адвоката, арест также сняли с одного из счетов "королевы марафонов".
Супруги Блиновские обвинялись в легализации 706 из 906 миллионов рублей, скрытых от налогов. Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года, ей предъявили обвинения в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и отмывании денег.
Блиновская решила объявить себя банкротом