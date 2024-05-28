https://1prime.ru/20240528/blinovskaya-848601187.html

Стало известно, сколько денег Блиновская уже уплатила налоговой

Стало известно, сколько денег Блиновская уже уплатила налоговой - 28.05.2024, ПРАЙМ

Стало известно, сколько денег Блиновская уже уплатила налоговой

Блогер Елена Блиновская уплатила более 140 миллионов рублей налоговой задолженности, следует из оглашенных в суде материалов защиты. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T13:40+0300

2024-05-28T13:40+0300

2024-05-28T13:42+0300

мошенничество

елена блиновская

https://cdnn.1prime.ru/img/84285/75/842857566_0:16:3075:1746_1920x0_80_0_0_969870225b12e601034b66b444dfc922.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Блогер Елена Блиновская уплатила более 140 миллионов рублей налоговой задолженности, следует из оглашенных в суде материалов защиты. "Защита полагает не учтенным судом погашение Блиновской более 140 миллионов рублей", — заявила судья в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, рассматривающем жалобы адвокатов на продление ее ареста. Ранее в суде адвокат Наталия Сальникова заявила, что была инициирована процедура снятия ареста с имущества Блиновской и ее родственников для погашения налоговой недоимки. До этого Сальникова сообщала, что все имущество Блиновской выставлено на продажу. В июле 2023 года адвокат рассказала РИА Новости, что ее подзащитная уплатила налоговому ведомству 50 миллионов рублей. В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. "Королеву марафонов" Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило ей обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Алексею Блиновскому было вменено пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.

https://1prime.ru/20240502/bankrot-847867007.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

елена блиновская