https://1prime.ru/20240528/blinovskaya-848601187.html
Стало известно, сколько денег Блиновская уже уплатила налоговой
Стало известно, сколько денег Блиновская уже уплатила налоговой - 28.05.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько денег Блиновская уже уплатила налоговой
Блогер Елена Блиновская уплатила более 140 миллионов рублей налоговой задолженности, следует из оглашенных в суде материалов защиты. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T13:40+0300
2024-05-28T13:40+0300
2024-05-28T13:42+0300
мошенничество
елена блиновская
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Блогер Елена Блиновская уплатила более 140 миллионов рублей налоговой задолженности, следует из оглашенных в суде материалов защиты. "Защита полагает не учтенным судом погашение Блиновской более 140 миллионов рублей", — заявила судья в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, рассматривающем жалобы адвокатов на продление ее ареста. Ранее в суде адвокат Наталия Сальникова заявила, что была инициирована процедура снятия ареста с имущества Блиновской и ее родственников для погашения налоговой недоимки. До этого Сальникова сообщала, что все имущество Блиновской выставлено на продажу. В июле 2023 года адвокат рассказала РИА Новости, что ее подзащитная уплатила налоговому ведомству 50 миллионов рублей. В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. "Королеву марафонов" Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило ей обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Алексею Блиновскому было вменено пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
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елена блиновская
Мошенничество, Елена Блиновская
Стало известно, сколько денег Блиновская уже уплатила налоговой
Блиновская погасила более 140 миллионов рублей налоговой задолженности
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Блогер Елена Блиновская уплатила более 140 миллионов рублей налоговой задолженности, следует из оглашенных в суде материалов защиты.
"Защита полагает не учтенным судом погашение Блиновской более 140 миллионов рублей", — заявила судья в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, рассматривающем жалобы адвокатов на продление ее ареста.
Ранее в суде адвокат Наталия Сальникова заявила, что была инициирована процедура снятия ареста с имущества Блиновской и ее родственников для погашения налоговой недоимки.
До этого Сальникова сообщала, что все имущество Блиновской выставлено на продажу.
В июле 2023 года адвокат рассказала РИА Новости, что ее подзащитная уплатила налоговому ведомству 50 миллионов рублей.
В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
"Королеву марафонов" Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило ей обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
Алексею Блиновскому было вменено пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
Блиновская решила объявить себя банкротом