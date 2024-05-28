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Суд оставил в силе решение об аресте Блиновской

Суд оставил в силе решение об аресте Блиновской - 28.05.2024, ПРАЙМ

Суд оставил в силе решение об аресте Блиновской

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T14:05+0300

2024-05-28T14:05+0300

2024-05-28T14:05+0300

мошенничество

елена блиновская

суд

арест

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Мосгорсуд 24 апреля продлил арест блогеру до 26 июля. "Постановление Московского городского суда оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения", — огласил решение судья. Блиновская принимала участие в заседании по видеосвязи. В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, их обвиняют в легализации 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Блиновскую задержали в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.

https://1prime.ru/20240528/blinovskaya-848601187.html

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елена блиновская, суд, арест