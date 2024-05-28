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Суд оставил в силе решение об аресте Блиновской - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Суд оставил в силе решение об аресте Блиновской
Суд оставил в силе решение об аресте Блиновской - 28.05.2024, ПРАЙМ
Суд оставил в силе решение об аресте Блиновской
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T14:05+0300
2024-05-28T14:05+0300
мошенничество
елена блиновская
суд
арест
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Мосгорсуд 24 апреля продлил арест блогеру до 26 июля. "Постановление Московского городского суда оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения", — огласил решение судья. Блиновская принимала участие в заседании по видеосвязи. В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, их обвиняют в легализации 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Блиновскую задержали в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
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елена блиновская, суд, арест
Мошенничество, Елена Блиновская, суд, арест
14:05 28.05.2024
 
Суд оставил в силе решение об аресте Блиновской

РИА Новости: суд признал законным продление ареста Блиновской до 26 июля

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРассмотрение ходатайства о продлении срока домашнего ареста блогеру Е. Блиновской
Рассмотрение ходатайства о продлении срока домашнего ареста блогеру Е. Блиновской - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
Мосгорсуд 24 апреля продлил арест блогеру до 26 июля.
"Постановление Московского городского суда оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения", — огласил решение судья.
Блиновская принимала участие в заседании по видеосвязи.
В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, их обвиняют в легализации 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
Заседание суда по делу блогера Е. Блиновской - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
Стало известно, сколько денег Блиновская уже уплатила налоговой
13:40
 
МошенничествоЕлена Блиновскаясударест
 
 
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