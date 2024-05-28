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Минфин хочет распределить доходы от природных богатств на поддержку россиян

Минфин хочет распределить доходы от природных богатств на поддержку россиян - 28.05.2024, ПРАЙМ

Минфин хочет распределить доходы от природных богатств на поддержку россиян

Доходы от природных богатств должны распределяться на поддержку граждан и бизнеса, а не оседать у собственников рентных компаний, считает Министерство финансов... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T22:20+0300

2024-05-28T22:20+0300

2024-05-28T23:02+0300

налоги

минфин рф

природные ресурсы

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Доходы от природных богатств должны распределяться на поддержку граждан и бизнеса, а не оседать у собственников рентных компаний, считает Министерство финансов России. "Природные богатства - общественное достояние, доходы от которых должны распределяться на поддержку граждан и бизнеса, а не оседать у собственников рентных компаний", - сказано в материалах ведомства. Распределение уровня налоговой нагрузки в различных отраслях экономики - вопрос, который должен решаться справедливым налогообложением, считает Минфин. "На высокодоходные отрасли должны распространятся сопоставимые налоговые условия, особенно когда речь идет о природной ренте", - указано в материалах министерства.Ранее Минфин представил проект изменений в налоговой системе. Они предполагают выстраивание в России справедливой и сбалансированной налоговой системы.

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минфин рф, природные ресурсы