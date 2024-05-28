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Минфин хочет распределить доходы от природных богатств на поддержку россиян - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Минфин хочет распределить доходы от природных богатств на поддержку россиян
Минфин хочет распределить доходы от природных богатств на поддержку россиян - 28.05.2024, ПРАЙМ
Минфин хочет распределить доходы от природных богатств на поддержку россиян
Доходы от природных богатств должны распределяться на поддержку граждан и бизнеса, а не оседать у собственников рентных компаний, считает Министерство финансов... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T22:20+0300
2024-05-28T23:02+0300
налоги
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Доходы от природных богатств должны распределяться на поддержку граждан и бизнеса, а не оседать у собственников рентных компаний, считает Министерство финансов России. "Природные богатства - общественное достояние, доходы от которых должны распределяться на поддержку граждан и бизнеса, а не оседать у собственников рентных компаний", - сказано в материалах ведомства. Распределение уровня налоговой нагрузки в различных отраслях экономики - вопрос, который должен решаться справедливым налогообложением, считает Минфин. "На высокодоходные отрасли должны распространятся сопоставимые налоговые условия, особенно когда речь идет о природной ренте", - указано в материалах министерства.Ранее Минфин представил проект изменений в налоговой системе. Они предполагают выстраивание в России справедливой и сбалансированной налоговой системы.
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минфин рф, природные ресурсы
Налоги, Минфин РФ, природные ресурсы
22:20 28.05.2024 (обновлено: 23:02 28.05.2024)
 
Минфин хочет распределить доходы от природных богатств на поддержку россиян

Минфин: доходы от природных богатств должны распределяться на поддержку граждан и бизнеса

© fotolia.com / Africa Studio%Золото
%Золото - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Доходы от природных богатств должны распределяться на поддержку граждан и бизнеса, а не оседать у собственников рентных компаний, считает Министерство финансов России.
"Природные богатства - общественное достояние, доходы от которых должны распределяться на поддержку граждан и бизнеса, а не оседать у собственников рентных компаний", - сказано в материалах ведомства.
Распределение уровня налоговой нагрузки в различных отраслях экономики - вопрос, который должен решаться справедливым налогообложением, считает Минфин. "На высокодоходные отрасли должны распространятся сопоставимые налоговые условия, особенно когда речь идет о природной ренте", - указано в материалах министерства.
Ранее Минфин представил проект изменений в налоговой системе. Они предполагают выстраивание в России справедливой и сбалансированной налоговой системы.
 
НалогиМинфин РФприродные ресурсы
 
 
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