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Кабмин имеет инструменты для контроля ухода от уплаты налогов богатыми

Кабмин имеет инструменты для контроля ухода от уплаты налогов богатыми - 28.05.2024, ПРАЙМ

Кабмин имеет инструменты для контроля ухода от уплаты налогов богатыми

Правительство обладает инструментами для предотвращения схем ухода от уплаты налогов богатыми налогоплательщиками и компаниями, заявило Министерство финансов... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T22:04+0300

2024-05-28T22:04+0300

2024-05-28T22:37+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Правительство обладает инструментами для предотвращения схем ухода от уплаты налогов богатыми налогоплательщиками и компаниями, заявило Министерство финансов России. Ведомство 28 мая опубликовало проект изменений по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы. Отмечается, что она зарабетает с 1 января 2025 года. "Что касается собираемости налогов: у правительства достаточно инструментов для предотвращения схем ухода от уплаты налогов богатыми налогоплательщиками и компаниями", - сказано в материалах. Как подчеркивает Минфин, принцип справедливости должен быть применен и к налогообложению в корпоративной сфере. В ведомстве напомнили, что поддержку получали компании, которые направляли прибыль на инвестиции, расширение производства, увеличение зарплат сотрудникам, развитие социальной инфраструктуры в регионах, а не выводили средства в офшоры. Новые параметры налоговой системы станут логическим продолжением уже существующей политики, заключило министерство.

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