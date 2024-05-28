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Кабмин имеет инструменты для контроля ухода от уплаты налогов богатыми - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Кабмин имеет инструменты для контроля ухода от уплаты налогов богатыми
Кабмин имеет инструменты для контроля ухода от уплаты налогов богатыми - 28.05.2024, ПРАЙМ
Кабмин имеет инструменты для контроля ухода от уплаты налогов богатыми
Правительство обладает инструментами для предотвращения схем ухода от уплаты налогов богатыми налогоплательщиками и компаниями, заявило Министерство финансов... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T22:04+0300
2024-05-28T22:37+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Правительство обладает инструментами для предотвращения схем ухода от уплаты налогов богатыми налогоплательщиками и компаниями, заявило Министерство финансов России. Ведомство 28 мая опубликовало проект изменений по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы. Отмечается, что она зарабетает с 1 января 2025 года. "Что касается собираемости налогов: у правительства достаточно инструментов для предотвращения схем ухода от уплаты налогов богатыми налогоплательщиками и компаниями", - сказано в материалах. Как подчеркивает Минфин, принцип справедливости должен быть применен и к налогообложению в корпоративной сфере. В ведомстве напомнили, что поддержку получали компании, которые направляли прибыль на инвестиции, расширение производства, увеличение зарплат сотрудникам, развитие социальной инфраструктуры в регионах, а не выводили средства в офшоры. Новые параметры налоговой системы станут логическим продолжением уже существующей политики, заключило министерство.
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22:04 28.05.2024 (обновлено: 22:37 28.05.2024)
 
Кабмин имеет инструменты для контроля ухода от уплаты налогов богатыми

Кабмин имеет инструменты для контроля ухода от уплаты налогов богатыми

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Правительство обладает инструментами для предотвращения схем ухода от уплаты налогов богатыми налогоплательщиками и компаниями, заявило Министерство финансов России.
Ведомство 28 мая опубликовало проект изменений по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы. Отмечается, что она зарабетает с 1 января 2025 года.
"Что касается собираемости налогов: у правительства достаточно инструментов для предотвращения схем ухода от уплаты налогов богатыми налогоплательщиками и компаниями", - сказано в материалах.
Как подчеркивает Минфин, принцип справедливости должен быть применен и к налогообложению в корпоративной сфере. В ведомстве напомнили, что поддержку получали компании, которые направляли прибыль на инвестиции, расширение производства, увеличение зарплат сотрудникам, развитие социальной инфраструктуры в регионах, а не выводили средства в офшоры.
Новые параметры налоговой системы станут логическим продолжением уже существующей политики, заключило министерство.
 
 
 
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