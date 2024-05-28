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Боррель увидел "риск эскалации" при ударах Киева западным оружием по России
Боррель увидел "риск эскалации" при ударах Киева западным оружием по России - 28.05.2024, ПРАЙМ
Боррель увидел "риск эскалации" при ударах Киева западным оружием по России
При снятии ограничений на удары Украины западным оружием по территории России, существует "риск эскалации", признал глава евродипломатии Жозеп Боррель. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T10:42+0300
2024-05-28T10:42+0300
2024-05-28T10:57+0300
политика
нато
жозеп боррель
поддержка украины
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая – ПРАЙМ. При снятии ограничений на удары Украины западным оружием по территории России, существует "риск эскалации", признал глава евродипломатии Жозеп Боррель."Стоит вопрос о снятии ограничений по использованию оружия по целям внутри российской территории, который сегодня поставит генсек НАТО Столтенберг. Некоторые страны принимают такие решения. Мы обсудим этот важный вопрос", — заявил Боррель. Он считает, что такое решение "допустимо" и "конечно, будет поднят и вопрос о риске эскалации, но необходимо достичь баланса между риском эскалации и необходимостью для Украины обороняться".Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал снятие запрета для ВСУ на удары по России западным оружием. Он также планирует призвать страны ЕС принять аналогичное решение на заседании европейских министров обороны.
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нато, жозеп боррель, поддержка украины
Политика, НАТО, Жозеп Боррель, поддержка Украины
Боррель увидел "риск эскалации" при ударах Киева западным оружием по России
Боррель признал "риск эскалации" при ударах оружием Запада по целям в России
БРЮССЕЛЬ, 28 мая – ПРАЙМ. При снятии ограничений на удары Украины западным оружием по территории России, существует "риск эскалации", признал глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Стоит вопрос о снятии ограничений по использованию оружия по целям внутри российской территории, который сегодня поставит генсек НАТО Столтенберг. Некоторые страны принимают такие решения. Мы обсудим этот важный вопрос", — заявил Боррель.
Он считает, что такое решение "допустимо" и "конечно, будет поднят и вопрос о риске эскалации, но необходимо достичь баланса между риском эскалации и необходимостью для Украины обороняться".
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал снятие запрета для ВСУ на удары по России западным оружием. Он также планирует призвать страны ЕС принять аналогичное решение на заседании европейских министров обороны.
Радикально меняют. На Западе оценили слова Столтенберга об ударах по России