https://1prime.ru/20240528/borrel-848590506.html

Боррель увидел "риск эскалации" при ударах Киева западным оружием по России

Боррель увидел "риск эскалации" при ударах Киева западным оружием по России - 28.05.2024, ПРАЙМ

Боррель увидел "риск эскалации" при ударах Киева западным оружием по России

При снятии ограничений на удары Украины западным оружием по территории России, существует "риск эскалации", признал глава евродипломатии Жозеп Боррель. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T10:42+0300

2024-05-28T10:42+0300

2024-05-28T10:57+0300

политика

нато

жозеп боррель

поддержка украины

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БРЮССЕЛЬ, 28 мая – ПРАЙМ. При снятии ограничений на удары Украины западным оружием по территории России, существует "риск эскалации", признал глава евродипломатии Жозеп Боррель."Стоит вопрос о снятии ограничений по использованию оружия по целям внутри российской территории, который сегодня поставит генсек НАТО Столтенберг. Некоторые страны принимают такие решения. Мы обсудим этот важный вопрос", — заявил Боррель. Он считает, что такое решение "допустимо" и "конечно, будет поднят и вопрос о риске эскалации, но необходимо достичь баланса между риском эскалации и необходимостью для Украины обороняться".Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал снятие запрета для ВСУ на удары по России западным оружием. Он также планирует призвать страны ЕС принять аналогичное решение на заседании европейских министров обороны.

https://1prime.ru/20240527/svo-848573541.html

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нато, жозеп боррель, поддержка украины