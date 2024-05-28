Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Боррель увидел "риск эскалации" при ударах Киева западным оружием по России - 28.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240528/borrel-848590506.html
Боррель увидел "риск эскалации" при ударах Киева западным оружием по России
Боррель увидел "риск эскалации" при ударах Киева западным оружием по России - 28.05.2024, ПРАЙМ
Боррель увидел "риск эскалации" при ударах Киева западным оружием по России
При снятии ограничений на удары Украины западным оружием по территории России, существует "риск эскалации", признал глава евродипломатии Жозеп Боррель. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T10:42+0300
2024-05-28T10:57+0300
политика
нато
жозеп боррель
поддержка украины
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845964720_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fc92f45ef295b983b4aedf07008ebd30.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 мая – ПРАЙМ. При снятии ограничений на удары Украины западным оружием по территории России, существует "риск эскалации", признал глава евродипломатии Жозеп Боррель."Стоит вопрос о снятии ограничений по использованию оружия по целям внутри российской территории, который сегодня поставит генсек НАТО Столтенберг. Некоторые страны принимают такие решения. Мы обсудим этот важный вопрос", — заявил Боррель. Он считает, что такое решение "допустимо" и "конечно, будет поднят и вопрос о риске эскалации, но необходимо достичь баланса между риском эскалации и необходимостью для Украины обороняться".Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал снятие запрета для ВСУ на удары по России западным оружием. Он также планирует призвать страны ЕС принять аналогичное решение на заседании европейских министров обороны.
https://1prime.ru/20240527/svo-848573541.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845964720_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d4ab6cd679124ebfb19c1f7734364583.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, жозеп боррель, поддержка украины
Политика, НАТО, Жозеп Боррель, поддержка Украины
10:42 28.05.2024 (обновлено: 10:57 28.05.2024)
 
Боррель увидел "риск эскалации" при ударах Киева западным оружием по России

Боррель признал "риск эскалации" при ударах оружием Запада по целям в России

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 28 мая – ПРАЙМ. При снятии ограничений на удары Украины западным оружием по территории России, существует "риск эскалации", признал глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Стоит вопрос о снятии ограничений по использованию оружия по целям внутри российской территории, который сегодня поставит генсек НАТО Столтенберг. Некоторые страны принимают такие решения. Мы обсудим этот важный вопрос", — заявил Боррель.
Он считает, что такое решение "допустимо" и "конечно, будет поднят и вопрос о риске эскалации, но необходимо достичь баланса между риском эскалации и необходимостью для Украины обороняться".
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал снятие запрета для ВСУ на удары по России западным оружием. Он также планирует призвать страны ЕС принять аналогичное решение на заседании европейских министров обороны.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
Радикально меняют. На Западе оценили слова Столтенберга об ударах по России
Вчера, 17:39
 
ПолитикаНАТОЖозеп Боррельподдержка Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала