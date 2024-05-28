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Чешская инициатива по боеприпасам для ВСУ затянулась, признал Боррель
Чешская инициатива по боеприпасам для ВСУ затянулась, признал Боррель - 28.05.2024, ПРАЙМ
Чешская инициатива по боеприпасам для ВСУ затянулась, признал Боррель
Евросоюз, реализуя обещания по поддержке Украины, столкнулся с проблемами, чешская инициатива затягивается. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T10:50+0300
2024-05-28T10:50+0300
2024-05-28T10:50+0300
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жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Евросоюз, реализуя обещания по поддержке Украины, столкнулся с проблемами, чешская инициатива затягивается. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.Весной 2024 года страны-члены ЕС приняли решение направлять деньги на военную помощь Киеву Чехии. Прага должна закупить 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра у стран, не входящих в сообщество, и направить их Украине."К сожалению, все продвигается медленнее, чем ожидалось. Инициатива была запущена в конце февраля, сейчас мы в конце мая, и мы говорим сейчас о том, что к концу июня будут поставлены порядка 80 тысяч боеприпасов", - сказал Боррель.Он добавил, что такая ситуация указала на проблемы между обещаниями и делами.
https://1prime.ru/20240521/borrel-848380242.html
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жозеп боррель, украина, военная помощь украине
Вооружения, Жозеп Боррель, УКРАИНА, военная помощь Украине
Чешская инициатива по боеприпасам для ВСУ затянулась, признал Боррель
Боррель признал, что чешская инициатива по боеприпасам для Киева затягивается
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Евросоюз, реализуя обещания по поддержке Украины, столкнулся с проблемами, чешская инициатива затягивается. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Весной 2024 года страны-члены ЕС приняли решение направлять деньги на военную помощь Киеву Чехии. Прага должна закупить 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра у стран, не входящих в сообщество, и направить их Украине.
"К сожалению, все продвигается медленнее, чем ожидалось. Инициатива была запущена в конце февраля, сейчас мы в конце мая, и мы говорим сейчас о том, что к концу июня будут поставлены порядка 80 тысяч боеприпасов", - сказал Боррель.
Он добавил, что такая ситуация указала на проблемы между обещаниями и делами.
Боррель призвал немедленно исполнить решение по доходам от активов РФ