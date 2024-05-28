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Чешская инициатива по боеприпасам для ВСУ затянулась, признал Боррель - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Чешская инициатива по боеприпасам для ВСУ затянулась, признал Боррель
Чешская инициатива по боеприпасам для ВСУ затянулась, признал Боррель - 28.05.2024, ПРАЙМ
Чешская инициатива по боеприпасам для ВСУ затянулась, признал Боррель
Евросоюз, реализуя обещания по поддержке Украины, столкнулся с проблемами, чешская инициатива затягивается. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T10:50+0300
2024-05-28T10:50+0300
вооружения
жозеп боррель
украина
военная помощь украине
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Евросоюз, реализуя обещания по поддержке Украины, столкнулся с проблемами, чешская инициатива затягивается. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.Весной 2024 года страны-члены ЕС приняли решение направлять деньги на военную помощь Киеву Чехии. Прага должна закупить 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра у стран, не входящих в сообщество, и направить их Украине."К сожалению, все продвигается медленнее, чем ожидалось. Инициатива была запущена в конце февраля, сейчас мы в конце мая, и мы говорим сейчас о том, что к концу июня будут поставлены порядка 80 тысяч боеприпасов", - сказал Боррель.Он добавил, что такая ситуация указала на проблемы между обещаниями и делами.
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жозеп боррель, украина, военная помощь украине
Вооружения, Жозеп Боррель, УКРАИНА, военная помощь Украине
10:50 28.05.2024
 
Чешская инициатива по боеприпасам для ВСУ затянулась, признал Боррель

Боррель признал, что чешская инициатива по боеприпасам для Киева затягивается

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников неформального саммита ЕС в Чехии
Прибытие участников неформального саммита ЕС в Чехии - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Евросоюз, реализуя обещания по поддержке Украины, столкнулся с проблемами, чешская инициатива затягивается. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Весной 2024 года страны-члены ЕС приняли решение направлять деньги на военную помощь Киеву Чехии. Прага должна закупить 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра у стран, не входящих в сообщество, и направить их Украине.
"К сожалению, все продвигается медленнее, чем ожидалось. Инициатива была запущена в конце февраля, сейчас мы в конце мая, и мы говорим сейчас о том, что к концу июня будут поставлены порядка 80 тысяч боеприпасов", - сказал Боррель.
Он добавил, что такая ситуация указала на проблемы между обещаниями и делами.
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ВооруженияЖозеп БоррельУКРАИНАвоенная помощь Украине
 
 
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