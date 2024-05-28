https://1prime.ru/20240528/borrel-848590803.html

Чешская инициатива по боеприпасам для ВСУ затянулась, признал Боррель

Чешская инициатива по боеприпасам для ВСУ затянулась, признал Боррель - 28.05.2024, ПРАЙМ

Чешская инициатива по боеприпасам для ВСУ затянулась, признал Боррель

Евросоюз, реализуя обещания по поддержке Украины, столкнулся с проблемами, чешская инициатива затягивается. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T10:50+0300

2024-05-28T10:50+0300

2024-05-28T10:50+0300

вооружения

жозеп боррель

украина

военная помощь украине

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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Евросоюз, реализуя обещания по поддержке Украины, столкнулся с проблемами, чешская инициатива затягивается. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.Весной 2024 года страны-члены ЕС приняли решение направлять деньги на военную помощь Киеву Чехии. Прага должна закупить 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра у стран, не входящих в сообщество, и направить их Украине."К сожалению, все продвигается медленнее, чем ожидалось. Инициатива была запущена в конце февраля, сейчас мы в конце мая, и мы говорим сейчас о том, что к концу июня будут поставлены порядка 80 тысяч боеприпасов", - сказал Боррель.Он добавил, что такая ситуация указала на проблемы между обещаниями и делами.

https://1prime.ru/20240521/borrel-848380242.html

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жозеп боррель, украина, военная помощь украине