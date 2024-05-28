https://1prime.ru/20240528/borrel-848603545.html
"Подрывник". В Италии обрушились на Борреля за слова об ударах по России
"Подрывник". В Италии обрушились на Борреля за слова об ударах по России - 28.05.2024, ПРАЙМ
"Подрывник". В Италии обрушились на Борреля за слова об ударах по России
Глава евродипломатии Жозеп Боррель является одним из подрывников в ЕС, заявил вице-премьер Маттео Сальвини в ответ на слова Борреляо снятии ограничений на удары | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T14:22+0300
2024-05-28T14:22+0300
2024-05-28T14:24+0300
россия
ес
жозеп боррель
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/75/842267590_0:4:1807:1020_1920x0_80_0_0_3a56740b405ed979e2939bde68175a13.jpg
РИМ, 28 мая - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель является одним из подрывников в ЕС, заявил вице-премьер Маттео Сальвини в ответ на слова Борреляо снятии ограничений на удары Киева западным оружием по России."Несколько минут назад я читал разглагольствования Борреля, который теоретически еще должен представлять меня и итальянский народ. Он еще один из тех подрывников, цитируя (певца Фабрицио) Де Андре, которые хотели бы, чтобы оружие, которое мы отправили на Украину для защиты, использовалось бы для нападения, бомбежек и убийств в России", — цитирует Сальвини издание askanews.По словам вице-премьера, предположение о том, что Италия поставляет оружие на Украину для использования против России, является полным "безумием". Он также выразил опасения по поводу высказываний генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, поддерживающего снятие ограничений на использование западного оружия Киевом против России, и заявил, что Столтенберг должен уйти в отставку или извиниться.Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в свою очередь подтвердил, что Италия поставляет оружие на Украину, но только для использования внутри страны и под контролем со стороны Италии.
https://1prime.ru/20240528/borrel-848590803.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/75/842267590_221:0:1584:1022_1920x0_80_0_0_f5cef29e90d7a7ad37d045f9a3a4a785.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ес, жозеп боррель
РОССИЯ, ЕС, Жозеп Боррель
"Подрывник". В Италии обрушились на Борреля за слова об ударах по России
Сальвини назвал Борреля подрывником после "разглагольствований" об ударах по РФ
РИМ, 28 мая - ПРАЙМ.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель является одним из подрывников в ЕС, заявил
вице-премьер Маттео Сальвини в ответ на слова Борреляо снятии ограничений на удары Киева западным оружием по России.
"Несколько минут назад я читал разглагольствования Борреля, который теоретически еще должен представлять меня и итальянский народ. Он еще один из тех подрывников, цитируя (певца Фабрицио) Де Андре, которые хотели бы, чтобы оружие, которое мы отправили на Украину для защиты, использовалось бы для нападения, бомбежек и убийств в России", — цитирует Сальвини издание askanews.
По словам вице-премьера, предположение о том, что Италия поставляет оружие на Украину для использования против России, является полным "безумием". Он также выразил опасения по поводу высказываний генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, поддерживающего снятие ограничений на использование западного оружия Киевом против России, и заявил, что Столтенберг должен уйти в отставку или извиниться.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в свою очередь подтвердил, что Италия поставляет оружие на Украину, но только для использования внутри страны и под контролем со стороны Италии.
Чешская инициатива по боеприпасам для ВСУ затянулась, признал Боррель