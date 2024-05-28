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Боррель призвал Евросоюз финансировать оборонную отрасль Украины
Боррель призвал Евросоюз финансировать оборонную отрасль Украины - 28.05.2024, ПРАЙМ
Боррель призвал Евросоюз финансировать оборонную отрасль Украины
Европейский союз должен напрямую финансировать оборонную промышленность Украины для производства вооружений на месте, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T17:31+0300
2024-05-28T17:31+0300
2024-05-28T17:31+0300
вооружения
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Европейский союз должен напрямую финансировать оборонную промышленность Украины для производства вооружений на месте, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.Дипломат выступил на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны ЕС."Нам стоит напрямую финансировать оборонную отрасль Украины, чтобы они могли сами производить то, что им необходимо", - сказал он.По словам Борреля, такая мера позволит сократить транспортные расходы.
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жозеп боррель, украина, ес
Вооружения, Жозеп Боррель, УКРАИНА, ЕС
Боррель призвал Евросоюз финансировать оборонную отрасль Украины
Боррель: ЕС надо финансировать оборонную отрасль Украины для производства на месте
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Европейский союз должен напрямую финансировать оборонную промышленность Украины для производства вооружений на месте, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Дипломат выступил на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны ЕС.
"Нам стоит напрямую финансировать оборонную отрасль Украины, чтобы они могли сами производить то, что им необходимо", - сказал он.
По словам Борреля, такая мера позволит сократить транспортные расходы.