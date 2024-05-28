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Стали известны самые популярные бренды повседневных товаров в России - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Стали известны самые популярные бренды повседневных товаров в России
Стали известны самые популярные бренды повседневных товаров в России - 28.05.2024, ПРАЙМ
Стали известны самые популярные бренды повседневных товаров в России
Winston, Lay's и "Добрый" оказались самыми популярными брендами в России в категории товаров повседневного спроса, однако сильнее всего в рейтинге продвинулись... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T13:25+0300
2024-05-28T13:25+0300
россия
бренды
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Winston, Lay's и "Добрый" оказались самыми популярными брендами в России в категории товаров повседневного спроса, однако сильнее всего в рейтинге продвинулись за год марки напитков - пиво Bud, энергетики Adrenaline и вода "Святой источник", следует из данных исследовательской компании NielsenIQ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Компания представила обновленный рейтинг крупнейших брендов FMCG (повседневного спроса), ранжированный по объемам денежных продаж за последние 12 месяцев - по март 2024 года. Первое место, как и годом ранее, заняли сигареты Winston, второе - чипсы Lay's, а вот на третье ворвался бренд "Добрый", поднявшись сразу на семь строчек и подвинув на четвертое и пятое места "Простоквашино" и "Мираторг" соответственно. Но было и более сильное продвижение за год. "По итогам 12 месяцев до марта 2024 включительно самый высокий рост в рейтинге показали марки напитков - Bud (+13), Adrenaline (+12) и "Святой источник" (+11). А самое заметное снижение зафиксировано у марок Rothmans (-12), "Останкино" (-11) и Kent (-9)", - отмечают аналитики. При этом суммарно доля 50 крупнейших брендов составила 20,7% от всего рынка товаров повседневного спроса. Годом ранее доля этих же марок находилась на уровне 19,8%. В исследовании уточняется, что топ-50 брендов - это порядка 7,5 тысячи товарных единиц (SKU), "немногим более 2% от всего ассортимента FMCG". "В обновленном рейтинге ... уже менее заметно влияние той серьезной трансформации ассортимента, которая происходила в 2022-2023 году на фоне ухода некоторых зарубежных брендов. Сейчас фокус игроков сместился на локализацию: например, если посмотреть на более широкий список топ-100, то в текущем году в него вошли два новых локальных ребрендинга - марка кофе Monarch (55 место) и йогурты "Актибио" (96 место), которые при этом стали лидерами списка самых успешных новинок 2023 года", - указала директор по работе с клиентами NielsenIQ Салтанат Нысанова.
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россия, бренды
РОССИЯ, Бренды
13:25 28.05.2024
 
Стали известны самые популярные бренды повседневных товаров в России

Winston, Lay's и "Добрый" стали самыми популярными брендами повседневных товаров в РФ

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Пакеты с соком
Пакеты с соком - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Winston, Lay's и "Добрый" оказались самыми популярными брендами в России в категории товаров повседневного спроса, однако сильнее всего в рейтинге продвинулись за год марки напитков - пиво Bud, энергетики Adrenaline и вода "Святой источник", следует из данных исследовательской компании NielsenIQ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Компания представила обновленный рейтинг крупнейших брендов FMCG (повседневного спроса), ранжированный по объемам денежных продаж за последние 12 месяцев - по март 2024 года.
Первое место, как и годом ранее, заняли сигареты Winston, второе - чипсы Lay's, а вот на третье ворвался бренд "Добрый", поднявшись сразу на семь строчек и подвинув на четвертое и пятое места "Простоквашино" и "Мираторг" соответственно.
Но было и более сильное продвижение за год. "По итогам 12 месяцев до марта 2024 включительно самый высокий рост в рейтинге показали марки напитков - Bud (+13), Adrenaline (+12) и "Святой источник" (+11). А самое заметное снижение зафиксировано у марок Rothmans (-12), "Останкино" (-11) и Kent (-9)", - отмечают аналитики.
При этом суммарно доля 50 крупнейших брендов составила 20,7% от всего рынка товаров повседневного спроса. Годом ранее доля этих же марок находилась на уровне 19,8%. В исследовании уточняется, что топ-50 брендов - это порядка 7,5 тысячи товарных единиц (SKU), "немногим более 2% от всего ассортимента FMCG".
"В обновленном рейтинге ... уже менее заметно влияние той серьезной трансформации ассортимента, которая происходила в 2022-2023 году на фоне ухода некоторых зарубежных брендов. Сейчас фокус игроков сместился на локализацию: например, если посмотреть на более широкий список топ-100, то в текущем году в него вошли два новых локальных ребрендинга - марка кофе Monarch (55 место) и йогурты "Актибио" (96 место), которые при этом стали лидерами списка самых успешных новинок 2023 года", - указала директор по работе с клиентами NielsenIQ Салтанат Нысанова.
 
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