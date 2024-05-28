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Российские бойцы освободили из лагеря террористов пленных военных Чада - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Российские бойцы освободили из лагеря террористов пленных военных Чада
Российские бойцы освободили из лагеря террористов пленных военных Чада - 28.05.2024, ПРАЙМ
Российские бойцы освободили из лагеря террористов пленных военных Чада
Российские военные совместно с коллегами из Чада провели операцию по освобождению военнослужащих республики, которые ранее были захвачены в плен исламскими... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T20:53+0300
2024-05-28T20:55+0300
происшествия
вс россии
чад
пленные
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российские военные совместно с коллегами из Чада провели операцию по освобождению военнослужащих республики, которые ранее были захвачены в плен исламскими боевиками. Об этом сообщило МО РФ. В сообщении оборонного ведомства указывается: "В Центральной Африке российские военнослужащие провели совместную операцию с коллегами Республики Чад по освобождению чадских военнослужащих из плена боевиков незаконных вооруженных формирований". Военнослужащие Чада попали в плен девять месяцев назад, когда разминировали аэропорт в районе Тибести. Всего исламисты захватили 21 военнослужащего ВС Чада, сообщили в Минобороны. При этом было отмечено, что пленных разместили в лагере террористов и содержали в нечеловеческих условиях, систематически подвергая пыткам.Все пленные были освобождены, после чего их доставили в пункт временного базирования, где им оказали необходимую помощь российские медики, в том числе извлекли осколки. Затем чадских военных под контролем и в сопровождении российских бойцов эвакуировали на родину, рассказали в Минобороны.
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вс россии, чад, пленные
Происшествия, ВС России, ЧАД, пленные
20:53 28.05.2024 (обновлено: 20:55 28.05.2024)
 
Российские бойцы освободили из лагеря террористов пленных военных Чада

МО РФ: российские бойцы освободили из лагеря террористов пленных военных Чада

© РИА Новости . Андрей Максимов | Перейти в медиабанкАфрика
Африка - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Андрей Максимов
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российские военные совместно с коллегами из Чада провели операцию по освобождению военнослужащих республики, которые ранее были захвачены в плен исламскими боевиками. Об этом сообщило МО РФ.
В сообщении оборонного ведомства указывается: "В Центральной Африке российские военнослужащие провели совместную операцию с коллегами Республики Чад по освобождению чадских военнослужащих из плена боевиков незаконных вооруженных формирований".
Военнослужащие Чада попали в плен девять месяцев назад, когда разминировали аэропорт в районе Тибести. Всего исламисты захватили 21 военнослужащего ВС Чада, сообщили в Минобороны. При этом было отмечено, что пленных разместили в лагере террористов и содержали в нечеловеческих условиях, систематически подвергая пыткам.
ТОС-1А Солнцепек - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области
26 мая, 13:53
Все пленные были освобождены, после чего их доставили в пункт временного базирования, где им оказали необходимую помощь российские медики, в том числе извлекли осколки. Затем чадских военных под контролем и в сопровождении российских бойцов эвакуировали на родину, рассказали в Минобороны.
 
ПроисшествияВС РоссииЧАДпленные
 
 
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