https://1prime.ru/20240528/chad-848615913.html

Российские бойцы освободили из лагеря террористов пленных военных Чада

Российские бойцы освободили из лагеря террористов пленных военных Чада - 28.05.2024, ПРАЙМ

Российские бойцы освободили из лагеря террористов пленных военных Чада

Российские военные совместно с коллегами из Чада провели операцию по освобождению военнослужащих республики, которые ранее были захвачены в плен исламскими... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T20:53+0300

2024-05-28T20:53+0300

2024-05-28T20:55+0300

происшествия

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российские военные совместно с коллегами из Чада провели операцию по освобождению военнослужащих республики, которые ранее были захвачены в плен исламскими боевиками. Об этом сообщило МО РФ. В сообщении оборонного ведомства указывается: "В Центральной Африке российские военнослужащие провели совместную операцию с коллегами Республики Чад по освобождению чадских военнослужащих из плена боевиков незаконных вооруженных формирований". Военнослужащие Чада попали в плен девять месяцев назад, когда разминировали аэропорт в районе Тибести. Всего исламисты захватили 21 военнослужащего ВС Чада, сообщили в Минобороны. При этом было отмечено, что пленных разместили в лагере террористов и содержали в нечеловеческих условиях, систематически подвергая пыткам.Все пленные были освобождены, после чего их доставили в пункт временного базирования, где им оказали необходимую помощь российские медики, в том числе извлекли осколки. Затем чадских военных под контролем и в сопровождении российских бойцов эвакуировали на родину, рассказали в Минобороны.

https://1prime.ru/20240526/berestovoe--848522032.html

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вс россии, чад, пленные