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В Дании проголосовали против признания Палестины, пишет СМИ

В Дании проголосовали против признания Палестины, пишет СМИ - 28.05.2024, ПРАЙМ

В Дании проголосовали против признания Палестины, пишет СМИ

Парламент Дании во вторник провел голосование по законопроекту о признании Палестины, было принято решение отклонить документ. Об этом сообщают западные СМИ. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T16:20+0300

2024-05-28T16:20+0300

2024-05-28T16:20+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Парламент Дании во вторник провел голосование по законопроекту о признании Палестины, было принято решение отклонить документ. Об этом сообщают западные СМИ.Ранее датские оппозиционные партии "Красно-зеленая коалиция", "Альтернатива", "Социалистическая народная партия" и "Радикальная Венстре" призвали обсудить вопрос признания Палестинского государства. При этом отмечалось, что официальные власти не готовы признать ближневосточную страну."Во вторник парламент Дании отклонил законопроект о признании палестинского государства после того, как ранее министр иностранных дел страны заявил, что необходимые предварительные условия для создания независимой страны отсутствуют", - сообщило агентство Reuters.28 мая вступило в силу решение Норвегии, Испании и Ирландии признать Палестину.

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