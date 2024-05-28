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Курс доллара в начале торгов снизился до 88,6 рубля

Курс доллара в начале торгов снизился до 88,6 рубля - 28.05.2024, ПРАЙМ

Курс доллара в начале торгов снизился до 88,6 рубля

Курс рубля в начале торгов растет к доллару, мало меняется к юаню и опускается к евро: курс американской валюты снижается до 88,6 рубля, китайской - колеблется... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T07:14+0300

2024-05-28T07:14+0300

2024-05-28T07:14+0300

экономика

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов растет к доллару, мало меняется к юаню и опускается к евро: курс американской валюты снижается до 88,6 рубля, китайской - колеблется у 12,18 рубля, европейской - поднимается до 96,44 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижается на 2 копейки - до 88,6 рубля, юаня - колеблется возле уровня предыдущего закрытия в 12,18 рубля, евро - растет на 16 копеек, до 96,44 рубля.

https://1prime.ru/20240527/valyuta-848567124.html

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московская биржа, курсы валют