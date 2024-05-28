https://1prime.ru/20240528/dollar-848584445.html
Курс доллара в начале торгов снизился до 88,6 рубля
Курс доллара в начале торгов снизился до 88,6 рубля - 28.05.2024, ПРАЙМ
Курс доллара в начале торгов снизился до 88,6 рубля
Курс рубля в начале торгов растет к доллару, мало меняется к юаню и опускается к евро: курс американской валюты снижается до 88,6 рубля, китайской - колеблется... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T07:14+0300
2024-05-28T07:14+0300
2024-05-28T07:14+0300
экономика
московская биржа
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/00/841460025_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_e2f3b29f18a56249831a02d9e2cf60b6.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов растет к доллару, мало меняется к юаню и опускается к евро: курс американской валюты снижается до 88,6 рубля, китайской - колеблется у 12,18 рубля, европейской - поднимается до 96,44 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижается на 2 копейки - до 88,6 рубля, юаня - колеблется возле уровня предыдущего закрытия в 12,18 рубля, евро - растет на 16 копеек, до 96,44 рубля.
https://1prime.ru/20240527/valyuta-848567124.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/00/841460025_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e0a65a87025db6aa7510625db84b9dff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, курсы валют
Экономика, Московская биржа, курсы валют
Курс доллара в начале торгов снизился до 88,6 рубля
Курс доллара в начале торгов на Московской бирже снизился до 88,6 рубля
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов растет к доллару, мало меняется к юаню и опускается к евро: курс американской валюты снижается до 88,6 рубля, китайской - колеблется у 12,18 рубля, европейской - поднимается до 96,44 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижается на 2 копейки - до 88,6 рубля, юаня - колеблется возле уровня предыдущего закрытия в 12,18 рубля, евро - растет на 16 копеек, до 96,44 рубля.
Доллар США может показать падение по итогам месяца впервые с января