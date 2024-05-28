https://1prime.ru/20240528/dron-848586658.html

Пограничники за год сбили более 1,3 тысячи украинских дронов

Пограничники за год сбили более 1,3 тысячи украинских дронов - 28.05.2024, ПРАЙМ

Пограничники за год сбили более 1,3 тысячи украинских дронов

Российские пограничники в 2023 году ликвидировали свыше 1,3 тысячи украинских БПЛА, нарушивших государственную границу. Об этом агентству РИА Новости сообщил... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T09:11+0300

2024-05-28T09:11+0300

2024-05-28T09:11+0300

вооружения

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российские пограничники в 2023 году ликвидировали свыше 1,3 тысячи украинских БПЛА, нарушивших государственную границу. Об этом агентству РИА Новости сообщил руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов."В 2023 году пограничниками сбиты свыше 1300 дронов, нарушивших государственную границу с территории Украины", — отметил глава ведомства.По словам Кулишова, более половины беспилотников были сбиты с применением технических средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, пограничники массово используют переносные устройства и стационарные комплексы для обнаружения и подавления каналов управления беспилотными летательными аппаратами на украинском направлении.Глава Погранслужбы заключил, что развитие беспилотных систем и технологий для их противодействия будет продолжаться, и этот аспект останется важным направлением технического оснащения пограничников.Полностью текст интервью читайте в 15.00 на сайте ria.ru.

https://1prime.ru/20240527/dron-848547679.html

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