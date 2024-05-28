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Пограничники за год сбили более 1,3 тысячи украинских дронов - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Пограничники за год сбили более 1,3 тысячи украинских дронов
Пограничники за год сбили более 1,3 тысячи украинских дронов - 28.05.2024, ПРАЙМ
Пограничники за год сбили более 1,3 тысячи украинских дронов
Российские пограничники в 2023 году ликвидировали свыше 1,3 тысячи украинских БПЛА, нарушивших государственную границу. Об этом агентству РИА Новости сообщил... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T09:11+0300
2024-05-28T09:11+0300
вооружения
россия
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украина
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российские пограничники в 2023 году ликвидировали свыше 1,3 тысячи украинских БПЛА, нарушивших государственную границу. Об этом агентству РИА Новости сообщил руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов."В 2023 году пограничниками сбиты свыше 1300 дронов, нарушивших государственную границу с территории Украины", — отметил глава ведомства.По словам Кулишова, более половины беспилотников были сбиты с применением технических средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, пограничники массово используют переносные устройства и стационарные комплексы для обнаружения и подавления каналов управления беспилотными летательными аппаратами на украинском направлении.Глава Погранслужбы заключил, что развитие беспилотных систем и технологий для их противодействия будет продолжаться, и этот аспект останется важным направлением технического оснащения пограничников.Полностью текст интервью читайте в 15.00 на сайте ria.ru.
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россия, фсб, украина
Вооружения, РОССИЯ, ФСБ, УКРАИНА
09:11 28.05.2024
 
Пограничники за год сбили более 1,3 тысячи украинских дронов

ФСБ: пограничники сбили свыше 1,3 тыс украинских дронов, нарушивших госграницу

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДемонстрация возможностей квадрокоптера
Демонстрация возможностей квадрокоптера - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российские пограничники в 2023 году ликвидировали свыше 1,3 тысячи украинских БПЛА, нарушивших государственную границу. Об этом агентству РИА Новости сообщил руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"В 2023 году пограничниками сбиты свыше 1300 дронов, нарушивших государственную границу с территории Украины", — отметил глава ведомства.
По словам Кулишова, более половины беспилотников были сбиты с применением технических средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, пограничники массово используют переносные устройства и стационарные комплексы для обнаружения и подавления каналов управления беспилотными летательными аппаратами на украинском направлении.
Глава Погранслужбы заключил, что развитие беспилотных систем и технологий для их противодействия будет продолжаться, и этот аспект останется важным направлением технического оснащения пограничников.
Полностью текст интервью читайте в 15.00 на сайте ria.ru.
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