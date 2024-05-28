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Силы ПВО за ночь сбили три дрона над Курской и Белгородской областями
Силы ПВО за ночь сбили три дрона над Курской и Белгородской областями - 28.05.2024, ПРАЙМ
Силы ПВО за ночь сбили три дрона над Курской и Белгородской областями
Системы ПВО Вооруженных сил РФ за минувшую ночь уничтожили три беспилотника ВСУ в небе над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили во вторник в... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T07:21+0300
2024-05-28T07:21+0300
2024-05-28T07:21+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Системы ПВО Вооруженных сил РФ за минувшую ночь уничтожили три беспилотника ВСУ в небе над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, то в течение прошедшей ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. "Дежурными средствами ПВО один БПЛА уничтожен над территорией Курской области, еще два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", — сказано в сообщении.
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минобороны рф, пво
Происшествия, Минобороны РФ, ПВО
Силы ПВО за ночь сбили три дрона над Курской и Белгородской областями
Минобороны: ПВО за ночь сбила над Белгородской и Курской областями три БПЛА
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Системы ПВО Вооруженных сил РФ за минувшую ночь уничтожили три беспилотника ВСУ в небе над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, то в течение прошедшей ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
"Дежурными средствами ПВО один БПЛА уничтожен над территорией Курской области, еще два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", — сказано в сообщении.
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