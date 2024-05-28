Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силы ПВО за ночь сбили три дрона над Курской и Белгородской областями - 28.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240528/drony-848584684.html
Силы ПВО за ночь сбили три дрона над Курской и Белгородской областями
Силы ПВО за ночь сбили три дрона над Курской и Белгородской областями - 28.05.2024, ПРАЙМ
Силы ПВО за ночь сбили три дрона над Курской и Белгородской областями
Системы ПВО Вооруженных сил РФ за минувшую ночь уничтожили три беспилотника ВСУ в небе над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили во вторник в... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T07:21+0300
2024-05-28T07:21+0300
происшествия
минобороны рф
пво
https://cdnn.1prime.ru/img/79856/98/798569808_0:127:1819:1150_1920x0_80_0_0_5edcf460e6391000867231962d6a2427.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Системы ПВО Вооруженных сил РФ за минувшую ночь уничтожили три беспилотника ВСУ в небе над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, то в течение прошедшей ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. "Дежурными средствами ПВО один БПЛА уничтожен над территорией Курской области, еще два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", — сказано в сообщении.
https://1prime.ru/20240527/svo-848579450.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79856/98/798569808_0:0:1819:1365_1920x0_80_0_0_474d98ca347915a544114fbb5e5f2704.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минобороны рф, пво
Происшествия, Минобороны РФ, ПВО
07:21 28.05.2024
 
Силы ПВО за ночь сбили три дрона над Курской и Белгородской областями

Минобороны: ПВО за ночь сбила над Белгородской и Курской областями три БПЛА

© РИА Новости . Вячеслав Афонин | Перейти в медиабанкВсепогодный комплекс зенитного ракетного вооружения ТОР-М1
Всепогодный комплекс зенитного ракетного вооружения ТОР-М1 - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Вячеслав Афонин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Системы ПВО Вооруженных сил РФ за минувшую ночь уничтожили три беспилотника ВСУ в небе над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, то в течение прошедшей ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
"Дежурными средствами ПВО один БПЛА уничтожен над территорией Курской области, еще два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", — сказано в сообщении.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
Бригада ВСУ, воюющая у Часова Яра, потеряла 40% от своей численности
Вчера, 21:45
 
ПроисшествияМинобороны РФПВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала