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Силы ПВО за ночь сбили три дрона над Курской и Белгородской областями

Силы ПВО за ночь сбили три дрона над Курской и Белгородской областями - 28.05.2024, ПРАЙМ

Силы ПВО за ночь сбили три дрона над Курской и Белгородской областями

Системы ПВО Вооруженных сил РФ за минувшую ночь уничтожили три беспилотника ВСУ в небе над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили во вторник в... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T07:21+0300

2024-05-28T07:21+0300

2024-05-28T07:21+0300

происшествия

минобороны рф

пво

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Системы ПВО Вооруженных сил РФ за минувшую ночь уничтожили три беспилотника ВСУ в небе над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, то в течение прошедшей ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. "Дежурными средствами ПВО один БПЛА уничтожен над территорией Курской области, еще два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", — сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20240527/svo-848579450.html

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