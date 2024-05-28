https://1prime.ru/20240528/elektrostantsiya-848610484.html

На Украине не нашли ни одной полностью уцелевшей теплоэлектростанции

На Украине не нашли ни одной полностью уцелевшей теплоэлектростанции - 28.05.2024, ПРАЙМ

На Украине не нашли ни одной полностью уцелевшей теплоэлектростанции

На Украине не осталось ни одной теплоэлектростанции, которая бы не была повреждена или уничтожена, жителям страны нужно готовиться к предстоящим ограничениям... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T16:45+0300

2024-05-28T16:45+0300

2024-05-28T16:45+0300

украина

энергосистема украины

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. На Украине не осталось ни одной теплоэлектростанции, которая бы не была повреждена или уничтожена, жителям страны нужно готовиться к предстоящим ограничениям потребления электроэнергии, заявил член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко."Было уничтожено более 8 гигаватт генерирующих мощностей, что составляет около 40% от имеющихся в системе… В энергосистеме пока не осталось ни одной тепловой электростанции, которая бы не была повреждена или вовсе разрушена. Понесла большие потери и гидроэнергетика. Две электростанции полностью не работают", - сказал Бойко в интервью украинскому изданию "Апостроф".Он указал, что это влечет значительный дефицит мощности в энергосистеме. В настоящее время на долю ТЭС приходится производство порядка 5% электроэнергии вместо 30%."Сейчас, когда на улице потеплело, спрос на энергию несколько уменьшился, благодаря чему удалось сократить ограничения потребления. Однако, когда наступит летняя жара, нагрузка на систему снова возрастет… И это заставит энергетиков прибегать к регулярным отключениям. Поэтому следует готовиться к тому, что ограничения потребления надолго станут частью нашей жизни", - отметил Бойко.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено или уничтожено более 800 объектов теплоснабжения. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем составляет до 7 гигаватт.Минэнерго Украины в марте заявило о самой масштабной атаке на энергосистему страны за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота оценил потери в 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету вероятен дефицит электроэнергии.

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украина, энергосистема украины