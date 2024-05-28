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В Белом доме допустили, что США введут эмбарго на весь российский экспорт
В Белом доме допустили, что США введут эмбарго на весь российский экспорт - 28.05.2024, ПРАЙМ
В Белом доме допустили, что США введут эмбарго на весь российский экспорт
Соединенные Штаты допускают возможность введения всеобъемлющего эмбарго на торговлю с Россией, сказал заместитель советника американского президента по... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T18:31+0300
2024-05-28T18:31+0300
2024-05-28T18:31+0300
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ВАШИНГТОН, 28 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты допускают возможность введения всеобъемлющего эмбарго на торговлю с Россией, сказал заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх."История эмбарго - не блестящая, но поскольку Россия переводитсвою экономику в фабрику для военной машины, мы придем к ситуации, когда де-факто это то, что мы получим", - сообщил он на выступлении в институте Брукингса.После начала специальной военной операцию на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда.
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санкции против рф, сша, белый дом
Экономика, санкции против РФ, США, Белый дом
В Белом доме допустили, что США введут эмбарго на весь российский экспорт
Белый дом допустил, что США введут торговое эмбарго на все российские товары
ВАШИНГТОН, 28 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты допускают возможность введения всеобъемлющего эмбарго на торговлю с Россией, сказал заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.
"История эмбарго - не блестящая, но поскольку Россия переводитсвою экономику в фабрику для военной машины, мы придем к ситуации, когда де-факто это то, что мы получим", - сообщил он на выступлении в институте Брукингса.
После начала специальной военной операцию на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда.