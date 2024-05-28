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Бельгия пообещала поставить Киеву 30 истребителей F-16
Бельгия пообещала поставить Киеву 30 истребителей F-16 - 28.05.2024, ПРАЙМ
Бельгия пообещала поставить Киеву 30 истребителей F-16
Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года, сообщила в беседе с RTL министр иностранных дел страны Аджа Лябиб. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T09:28+0300
2024-05-28T09:28+0300
2024-05-28T10:22+0300
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года, сообщила в беседе с RTL министр иностранных дел страны Аджа Лябиб."Бельгия обязуется передать Украине тридцать своих истребителей F-16 к 2028 году", — отметила она.Глава внешнеполитического ведомства Бельгии подчеркнула, что первые самолеты Украина получит уже к концу 2024 года.Ране сообщалось, что российские военные нанесли серию ударов по военным и энергетическим объектам в Староконстантинове Хмельницкой области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что город был обесточен, а удар пришелся по военному аэродрому, который Киев готовит к приему истребителей F-16.
https://1prime.ru/20240526/aerodrom-848517390.html
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украина, бельгия, f-16
УКРАИНА, БЕЛЬГИЯ, F-16, Вооружения
Бельгия пообещала поставить Киеву 30 истребителей F-16
Лябиб: Бельгия поставит ВСУ 30 единиц F-16 к 2028 году, первые – уже в этом году
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года, сообщила в беседе с RTL министр иностранных дел страны Аджа Лябиб.
"Бельгия обязуется передать Украине тридцать своих истребителей F-16 к 2028 году", — отметила она.
Глава внешнеполитического ведомства Бельгии подчеркнула, что первые самолеты Украина получит уже к концу 2024 года.
Ране сообщалось, что российские военные нанесли серию ударов по военным и энергетическим объектам в Староконстантинове Хмельницкой области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что город был обесточен, а удар пришелся по военному аэродрому, который Киев готовит к приему истребителей F-16.
Российские войска ударили по аэродрому, который Киев готовит к приему F-16