https://1prime.ru/20240528/fsb-848597636.html
Финляндия сама спровоцировала "миграционный кризис", заявили в ФСБ
Финляндия сама спровоцировала "миграционный кризис", заявили в ФСБ - 28.05.2024, ПРАЙМ
Финляндия сама спровоцировала "миграционный кризис", заявили в ФСБ
Финляндия спровоцировала так называемый "миграционный кризис" на границе с Россией, заявил замдиректора - руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T12:50+0300
2024-05-28T12:50+0300
2024-05-28T12:50+0300
фсб
россия
финляндия
миграционный кризис
https://cdnn.1prime.ru/img/84012/28/840122809_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1bb6672fabcedcf11b5edcc63d3bc7e.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Финляндия спровоцировала так называемый "миграционный кризис" на границе с Россией, заявил замдиректора - руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.Он дал интервью агентству РИА Новости по случаю Дня пограничника.Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября. Власти страны назвали причиной такого решения наплыв мигрантов якобы с территории России.По словам Кулишова, сам Хельсинки спровоцировал "миграционный кризис". Он пояснил, что финская сторона до закрытия границ размещала сообщения о готовности страны предоставить убежище всем иностранным лицам. По итогам в ноябре прошлого года около двух тысяч иностранцев прибыли на участок российско-финляндской границы, из них более тысячи перешли в Финляндию."Вследствие поэтапного введения финляндской стороной ограничений на пересечение государственной границы отмечалось смещение миграционного потока в северные регионы России, что на момент закрытия в ноябре 2023 года последнего пункта пропуска "Райа-Йоосеппи – Лотта" привело к скоплению в окрестностях села Алакуртти Мурманской области порядка 500 человек, которые фактически стали заложниками финской пропаганды и остались перед "закрытыми европейскими воротами" в суровых зимних условиях", - сказал генерал.Кулишов добавил, что Россия оказала иностранцам необходимую помощь для возвращения в страны исхода.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в три часа дня по московскому времени.
https://1prime.ru/20240528/granitsa-848595825.html
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84012/28/840122809_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_2fb3c12109a01d67ad24a9a94ee27e4d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб, россия, финляндия, миграционный кризис
ФСБ, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, миграционный кризис
Финляндия сама спровоцировала "миграционный кризис", заявили в ФСБ
Кулишов: Финляндия сама спровоцировала "миграционный кризис" на границе с Россией
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Финляндия спровоцировала так называемый "миграционный кризис" на границе с Россией, заявил замдиректора - руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
Он дал интервью агентству РИА Новости по случаю Дня пограничника.
Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября. Власти страны назвали причиной такого решения наплыв мигрантов якобы с территории России.
По словам Кулишова, сам Хельсинки спровоцировал "миграционный кризис". Он пояснил, что финская сторона до закрытия границ размещала сообщения о готовности страны предоставить убежище всем иностранным лицам. По итогам в ноябре прошлого года около двух тысяч иностранцев прибыли на участок российско-финляндской границы, из них более тысячи перешли в Финляндию.
В ФСБ назвали причину обострения обстановки на границе с Финляндией
"Вследствие поэтапного введения финляндской стороной ограничений на пересечение государственной границы отмечалось смещение миграционного потока в северные регионы России, что на момент закрытия в ноябре 2023 года последнего пункта пропуска "Райа-Йоосеппи – Лотта" привело к скоплению в окрестностях села Алакуртти Мурманской области порядка 500 человек, которые фактически стали заложниками финской пропаганды и остались перед "закрытыми европейскими воротами" в суровых зимних условиях", - сказал генерал.
Кулишов добавил, что Россия оказала иностранцам необходимую помощь для возвращения в страны исхода.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в три часа дня по московскому времени.