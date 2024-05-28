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Финляндия сама спровоцировала "миграционный кризис", заявили в ФСБ

Финляндия сама спровоцировала "миграционный кризис", заявили в ФСБ - 28.05.2024, ПРАЙМ

Финляндия сама спровоцировала "миграционный кризис", заявили в ФСБ

Финляндия спровоцировала так называемый "миграционный кризис" на границе с Россией, заявил замдиректора - руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T12:50+0300

2024-05-28T12:50+0300

2024-05-28T12:50+0300

фсб

россия

финляндия

миграционный кризис

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Финляндия спровоцировала так называемый "миграционный кризис" на границе с Россией, заявил замдиректора - руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.Он дал интервью агентству РИА Новости по случаю Дня пограничника.Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября. Власти страны назвали причиной такого решения наплыв мигрантов якобы с территории России.По словам Кулишова, сам Хельсинки спровоцировал "миграционный кризис". Он пояснил, что финская сторона до закрытия границ размещала сообщения о готовности страны предоставить убежище всем иностранным лицам. По итогам в ноябре прошлого года около двух тысяч иностранцев прибыли на участок российско-финляндской границы, из них более тысячи перешли в Финляндию."Вследствие поэтапного введения финляндской стороной ограничений на пересечение государственной границы отмечалось смещение миграционного потока в северные регионы России, что на момент закрытия в ноябре 2023 года последнего пункта пропуска "Райа-Йоосеппи – Лотта" привело к скоплению в окрестностях села Алакуртти Мурманской области порядка 500 человек, которые фактически стали заложниками финской пропаганды и остались перед "закрытыми европейскими воротами" в суровых зимних условиях", - сказал генерал.Кулишов добавил, что Россия оказала иностранцам необходимую помощь для возвращения в страны исхода.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в три часа дня по московскому времени.

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фсб, россия, финляндия, миграционный кризис