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В России вернули ГАИ

В России вернули ГАИ - 28.05.2024, ПРАЙМ

В России вернули ГАИ

ГИБДД России официально переименована в Госавтоинспекцию, заявил начальник ведомства Михаил Черников. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T15:11+0300

2024-05-28T15:11+0300

2024-05-28T15:15+0300

гибдд

гаи

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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. ГИБДД России официально переименована в Госавтоинспекцию, заявил начальник ведомства Михаил Черников."ГИБДД убираем! Законодательно урегулировали такое название", - сказал Черников. На сайте МВД России ведомство указано как Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД). Название Госавтоинспекция действовала с 30-х годов 20 века. Однако в девяностых службу переименовали в ГИБДД, что, по мнению инициаторов, позволило бы оставить в прошлом негативное отношение россиян к ней. При этом в начале нулевых, согласно указу президента, аббревиатуры ГИБДД и ГАИ считались равнозначными.В августе 2010 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента, заявил, что "пришла пора вернуть милиции ее прежнее наименование и именовать органы правопорядка полицией". В 2011-м он подписал соответствующий закон.

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гибдд, гаи