https://1prime.ru/20240528/gaz-848616504.html

ФРГ и Чехия просят Евросоюз создать группу для отказа от российского газа

ФРГ и Чехия просят Евросоюз создать группу для отказа от российского газа - 28.05.2024, ПРАЙМ

ФРГ и Чехия просят Евросоюз создать группу для отказа от российского газа

Германия и Чехия призвали Евросоюз создать рабочую группу, которая бы нашла способ для полного отказа от поставок газа, нефти и ядерных материалов из Российской | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T21:52+0300

2024-05-28T21:52+0300

2024-05-28T21:53+0300

энергетика

европа

газ

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83756/26/837562676_0:258:3182:2048_1920x0_80_0_0_431b5c75a246b8009b1ec25532836888.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Германия и Чехия призвали Евросоюз создать рабочую группу, которая бы нашла способ для полного отказа от поставок газа, нефти и ядерных материалов из Российской Федерации. Об этом сообщает информагентство Bloomberg, ссылаясь на письмо главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека и главы Минтрга Чехии Йозефа Сикелы, с которым они обратились к главе Минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стратену. В настоящий момент Бельгия председательствует в Совете Евросоюза. Bloomberg приводит фрагмент письма: "Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России", - приводит агентство слова из письма. Как указывается в статье, министры энергетики Евросоюза должны встретиться во вторник для обсуждения реализации плана REPowerEU по сокращению зависимости от энергоносителей из Российской Федерации. Ранее в России отмечали, что западные государства совершили серьезную ошибку, отказавшись от покупки у РФ углеводородов, и рискуют попасть в более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. При этом российское руководство заявляло, что отказавшиеся от российских энергоносителей страны все равно через посредников приобретают по более дорогой цене и будут приобретать нефть и газ из России.

https://1prime.ru/20240527/shvetsiya-848527166.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, газ, россия