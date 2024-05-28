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ФРГ и Чехия просят Евросоюз создать группу для отказа от российского газа
ФРГ и Чехия просят Евросоюз создать группу для отказа от российского газа - 28.05.2024, ПРАЙМ
ФРГ и Чехия просят Евросоюз создать группу для отказа от российского газа
Германия и Чехия призвали Евросоюз создать рабочую группу, которая бы нашла способ для полного отказа от поставок газа, нефти и ядерных материалов из Российской | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T21:52+0300
2024-05-28T21:52+0300
2024-05-28T21:53+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Германия и Чехия призвали Евросоюз создать рабочую группу, которая бы нашла способ для полного отказа от поставок газа, нефти и ядерных материалов из Российской Федерации. Об этом сообщает информагентство Bloomberg, ссылаясь на письмо главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека и главы Минтрга Чехии Йозефа Сикелы, с которым они обратились к главе Минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стратену. В настоящий момент Бельгия председательствует в Совете Евросоюза. Bloomberg приводит фрагмент письма: "Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России", - приводит агентство слова из письма. Как указывается в статье, министры энергетики Евросоюза должны встретиться во вторник для обсуждения реализации плана REPowerEU по сокращению зависимости от энергоносителей из Российской Федерации. Ранее в России отмечали, что западные государства совершили серьезную ошибку, отказавшись от покупки у РФ углеводородов, и рискуют попасть в более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. При этом российское руководство заявляло, что отказавшиеся от российских энергоносителей страны все равно через посредников приобретают по более дорогой цене и будут приобретать нефть и газ из России.
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Энергетика, ЕВРОПА, Газ, РОССИЯ
ФРГ и Чехия просят Евросоюз создать группу для отказа от российского газа
Bloomberg: ФРГ и Чехия просят ЕС создать группу для отказа от российского газа
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Германия и Чехия призвали Евросоюз создать рабочую группу, которая бы нашла способ для полного отказа от поставок газа, нефти и ядерных материалов из Российской Федерации. Об этом сообщает информагентство Bloomberg, ссылаясь на письмо главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека и главы Минтрга Чехии Йозефа Сикелы, с которым они обратились к главе Минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стратену. В настоящий момент Бельгия председательствует в Совете Евросоюза.
Bloomberg приводит фрагмент письма: "Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России", - приводит агентство слова из письма.
Как указывается в статье, министры энергетики Евросоюза должны встретиться во вторник для обсуждения реализации плана REPowerEU по сокращению зависимости от энергоносителей из Российской Федерации.
Названа страна Европы, жители которой покупают самый дорогой газ
Ранее в России отмечали, что западные государства совершили серьезную ошибку, отказавшись от покупки у РФ углеводородов, и рискуют попасть в более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. При этом российское руководство заявляло, что отказавшиеся от российских энергоносителей страны все равно через посредников приобретают по более дорогой цене и будут приобретать нефть и газ из России.