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Госдума продлила меры господдержки малого книжного бизнеса

Госдума продлила меры господдержки малого книжного бизнеса - 28.05.2024, ПРАЙМ

Госдума продлила меры господдержки малого книжного бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, продлевающий на три года действующие меры господдержки социальных предприятий, занимающиеся продажей детских... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T14:48+0300

2024-05-28T14:48+0300

2024-05-28T14:53+0300

госдума

малый бизнес

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, продлевающий на три года действующие меры господдержки социальных предприятий, занимающиеся продажей детских книг, учебников, справочников и просветительской литературы.По действующему законодательству органы госвласти и местного самоуправления вправе до конца 2024 года оказывать поддержку (финансовую, информационную, консультационную) субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые относятся к социальным предприятиям и занимаются реализацией книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЗакон продлевает такую возможность до 31 декабря 2027 года включительно, то есть на три года. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.Меры поддержки были введены временно после закрытия книжных магазинов в 2020 году из-за коронавирусных ограничений. Правительство РФ тогда включило распространение книг в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, внеся этот законопроект, первоначально предложили снять ограничение по сроку действия этой нормы, чтобы соответствующие субъекты МСП могли получать господдержку на постоянной основе.Однако профильный комитет Госдумы по МСП перед первым чтением обратил внимание, что в пояснительных материалах нет анализа оценки эффективности мер поддержки. Поэтому комитет предложил пока ограничиться 2027 годом с целью проведения подробного анализа в долгосрочной перспективе, что и было сделано в рамках второго чтения.При этом комитет согласен, что рост популярности интернет-магазинов и себестоимости производства книг, а также конкуренция со стороны других видов развлечения и получения информации свидетельствуют о необходимости поддержки и развития важнейшего канала продажи социально значимой книжной продукции – традиционных книжных магазинов.

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госдума, малый бизнес