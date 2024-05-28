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Депутат назвал новую шкалу НДФЛ гуманной и справедливой

Депутат назвал новую шкалу НДФЛ гуманной и справедливой - 28.05.2024, ПРАЙМ

Депутат назвал новую шкалу НДФЛ гуманной и справедливой

Депутат Госдумы Евгений Попов ("Единая Россия") считает, что новая предложенная Минфином шкала НДФЛ - гуманная и справедливая. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T22:51+0300

2024-05-28T22:51+0300

2024-05-28T22:51+0300

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госдума

ндфл

прогрессивная шкала ндфл

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Евгений Попов ("Единая Россия") считает, что новая предложенная Минфином шкала НДФЛ - гуманная и справедливая. Во вторник министерство обнародовало свои предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. "Новая шкала НДФЛ, предлагаемая Минфином. Никакого повышения для тех, кто зарабатывает до 200 тысяч в месяц... Надо изучить все. Но на первый взгляд выглядит гуманно и справедливо. Без резких поворотов", - написал он в своем Telegram-канале.

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госдума, ндфл, прогрессивная шкала ндфл