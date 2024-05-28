https://1prime.ru/20240528/gd-848620988.html
Депутат назвал новую шкалу НДФЛ гуманной и справедливой
Депутат назвал новую шкалу НДФЛ гуманной и справедливой - 28.05.2024, ПРАЙМ
Депутат назвал новую шкалу НДФЛ гуманной и справедливой
Депутат Госдумы Евгений Попов ("Единая Россия") считает, что новая предложенная Минфином шкала НДФЛ - гуманная и справедливая. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T22:51+0300
2024-05-28T22:51+0300
2024-05-28T22:51+0300
налоги
госдума
ндфл
прогрессивная шкала ндфл
https://cdnn.1prime.ru/img/83821/98/838219816_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_6305295af3141606b9bb56a0f4631e96.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Евгений Попов ("Единая Россия") считает, что новая предложенная Минфином шкала НДФЛ - гуманная и справедливая. Во вторник министерство обнародовало свои предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. "Новая шкала НДФЛ, предлагаемая Минфином. Никакого повышения для тех, кто зарабатывает до 200 тысяч в месяц... Надо изучить все. Но на первый взгляд выглядит гуманно и справедливо. Без резких поворотов", - написал он в своем Telegram-канале.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83821/98/838219816_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_d74b19d5621cf568f0f942c1d6078a3b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума, ндфл, прогрессивная шкала ндфл
Налоги, Госдума, НДФЛ, прогрессивная шкала НДФЛ
Депутат назвал новую шкалу НДФЛ гуманной и справедливой
Депутат Попов: новая шкала НДФЛ выглядит гуманно и справедливо
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Евгений Попов ("Единая Россия") считает, что новая предложенная Минфином шкала НДФЛ - гуманная и справедливая.
Во вторник министерство обнародовало свои предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
"Новая шкала НДФЛ, предлагаемая Минфином. Никакого повышения для тех, кто зарабатывает до 200 тысяч в месяц... Надо изучить все. Но на первый взгляд выглядит гуманно и справедливо. Без резких поворотов", - написал он в своем Telegram-канале.