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Депутат назвал новую шкалу НДФЛ гуманной и справедливой - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Депутат назвал новую шкалу НДФЛ гуманной и справедливой
Депутат назвал новую шкалу НДФЛ гуманной и справедливой - 28.05.2024, ПРАЙМ
Депутат назвал новую шкалу НДФЛ гуманной и справедливой
Депутат Госдумы Евгений Попов ("Единая Россия") считает, что новая предложенная Минфином шкала НДФЛ - гуманная и справедливая. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T22:51+0300
2024-05-28T22:51+0300
налоги
госдума
ндфл
прогрессивная шкала ндфл
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Евгений Попов ("Единая Россия") считает, что новая предложенная Минфином шкала НДФЛ - гуманная и справедливая. Во вторник министерство обнародовало свои предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. "Новая шкала НДФЛ, предлагаемая Минфином. Никакого повышения для тех, кто зарабатывает до 200 тысяч в месяц... Надо изучить все. Но на первый взгляд выглядит гуманно и справедливо. Без резких поворотов", - написал он в своем Telegram-канале.
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госдума, ндфл, прогрессивная шкала ндфл
Налоги, Госдума, НДФЛ, прогрессивная шкала НДФЛ
22:51 28.05.2024
 
Депутат назвал новую шкалу НДФЛ гуманной и справедливой

Депутат Попов: новая шкала НДФЛ выглядит гуманно и справедливо

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Евгений Попов ("Единая Россия") считает, что новая предложенная Минфином шкала НДФЛ - гуманная и справедливая.
Во вторник министерство обнародовало свои предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
"Новая шкала НДФЛ, предлагаемая Минфином. Никакого повышения для тех, кто зарабатывает до 200 тысяч в месяц... Надо изучить все. Но на первый взгляд выглядит гуманно и справедливо. Без резких поворотов", - написал он в своем Telegram-канале.
 
НалогиГосдумаНДФЛпрогрессивная шкала НДФЛ
 
 
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