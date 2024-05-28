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Госдума продлила выплаты многодетным семьям на ипотеку

Госдума продлила выплаты многодетным семьям на ипотеку - 28.05.2024, ПРАЙМ

Госдума продлила выплаты многодетным семьям на ипотеку

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который продлевает на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T14:45+0300

2024-05-28T14:45+0300

2024-05-28T14:55+0300

госдума

выплаты

ипотека

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который продлевает на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.Документ разработан в рамках реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Продление этой программы – важное решение, которое повысит уровень доступности жилья для многодетных семей, подчеркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин.Закон продлевает по 31 декабря 2030 года норму, позволяющую предоставлять гражданам России при рождении третьего или последующих детей выплату в размере 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов. В прошлом году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат, говорил в апреле премьер-министр России Михаил Мишустин.Продление этой нормы, согласно финансово-экономическому обоснованию, потребует дополнительных расходов федерального бюджета на 2024-2030 годы в общем объеме 647,59 миллиарда рублей. Из них в 2024 году - 47,8 миллиарда рублей, в 2025 - 87,4 миллиарда, в 2026 - 92,1 миллиарда, в 2027 - 97,07 миллиарда, в 2028 - 102,24 миллиарда, в 2029 - 107,64 миллиарда, в 2030 году - 113,34 миллиарда рублей.В ходе второго чтения Госдума поддержала ряд поправок, в том числе об исключении организаций, уполномоченных АО "Дом. РФ", из перечня субъектов, имеющих право выдавать ипотечные кредиты. По информации "Дом. РФ", со стороны таких организаций встречаются многочисленные недобросовестные практики при реализации мер господдержки граждан. В 15 регионах расследуется уже более 300 уголовных дел, связанных с нецелевым расходованием средств. Кроме того, деятельность таких уполномоченных организаций не подлежит контролю и надзору Банка России.Поправками также исключается возможность использования выплаты на погашение ипотеки в случае приобретения жилого помещения, признанного на день покупки непригодным для проживания. Изменение вносится в целях обеспечения целевого и эффективного использования средств федерального бюджета на реальное улучшение жилищных условий граждан.А при приобретении земельного участка для индивидуального жилищного строительства выплата будет осуществляться лишь после регистрации права собственности на построенный на нем жилой дом. Это уточнение должно исключить случаи, когда земли приобретались, господдержка предоставлялась, а дома на них не строились. Сейчас такая норма действует при покупке земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства.Кроме того, граждане, покупающие в кредит жилье, ранее являвшееся обеспечением обязательств другого физлица по ипотечному кредиту с господдержкой, смогут обратиться за господдержкой лишь через год после предыдущей реализации этих мер.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

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госдума, выплаты, ипотека