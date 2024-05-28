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"Гостех" станет главным драйвером цифровизации госорганов, заявил Шадаев

"Гостех" станет главным драйвером цифровизации госорганов, заявил Шадаев - 28.05.2024, ПРАЙМ

"Гостех" станет главным драйвером цифровизации госорганов, заявил Шадаев

Платформа "Гостех" в ближайшие 3-5 лет станет главным драйвером цифровой трансформации госорганов, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в открытом диалоге на... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T11:30+0300

2024-05-28T11:30+0300

2024-05-28T11:30+0300

россия

гостех

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Платформа "Гостех" в ближайшие 3-5 лет станет главным драйвером цифровой трансформации госорганов, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в открытом диалоге на TAdviser SummIT. "Гостех" – облачная платформа, на которой можно создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы. "Теперь мы еще больше обвязаны решением президента, что единая цифровая платформа должна стать основным инструментом для реализации задач цифровой трансформации госорганов. Я думаю, что "Гостех" станет мейнстримом, на следующие 3-5 лет это будет главный драйвер … Я уверен, что с "Гостехом" все будет хорошо", - сказал Шадаев. По его словам, облачные сервисы хорошо внедряются в сегменте малого и среднего бизнеса, это показывает рыночные игроки - "Яндекс", VK и все, кто активно развивает свое облачное присутствие. В сегменте enterprise - крупных корпоративных заказчиков - "мы, наверное, пионеры". Он добавил, что сейчас министерство внедряет цифровую платформу для крупных ведомств, и хотя работы еще много, успехи есть. Шадаев напомнил о хронологии создания платформы "Гостех": в 2021 году министерство запустило небольшой пилот, до 2022 года смотрело готовность ведомств и возможность внедрения единой платформы, в мае прошлого года договорились о том, что "Гостех" как концепция "будет жить, история с платформизацией продолжится", будут массово переводиться информационные системы, создаваться госинформационные системы, а затем начнется полноценный запуск. В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с применением единой цифровой платформы "Гостех". В феврале текущего года вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что более трети федеральных органов власти и 11 пилотных регионов работают на платформе "Гостех".

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россия, гостех