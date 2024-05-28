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В ФСБ назвали причину обострения обстановки на границе с Финляндией

В ФСБ назвали причину обострения обстановки на границе с Финляндией - 28.05.2024, ПРАЙМ

В ФСБ назвали причину обострения обстановки на границе с Финляндией

Обстановка на границе России с Финляндией обострилась из-за действий Хельсинки. таким мнением поделился с агентством РИА Новости руководитель Пограничной службы | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T12:11+0300

2024-05-28T12:11+0300

2024-05-28T12:11+0300

политика

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финляндия

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Обстановка на границе России с Финляндией обострилась из-за действий Хельсинки. таким мнением поделился с агентством РИА Новости руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов."Обстановка на границе с Финляндией, с которой у нас до недавнего времени были добрососедские отношения, действительно обострилась", — отметил Кулишов.По его словам, двустороннее взаимодействие по линии пограничных служб двух государств сведено к минимуму.Кулишов подчеркнул, что до ухудшения обстановки наблюдались односторонние шаги со стороны Хельсинки, такие как закрытие пунктов пропуска через государственную границу и прекращение международных пассажирских перевозок.Власти Финляндии в свою очередь объяснили свои действия предполагаемыми попытками России выдавить мигрантов в страны Евросоюза.

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