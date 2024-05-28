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В ФСБ рассказали, зачем Хельсинки нужен "миграционный кризис"
В ФСБ рассказали, зачем Хельсинки нужен "миграционный кризис" - 28.05.2024, ПРАЙМ
В ФСБ рассказали, зачем Хельсинки нужен "миграционный кризис"
Финляндии нужен "миграционный кризис", чтобы разместить войска НАТО на приграничных районах с Россией. Об этом агентству РИА Новости заявил руководитель... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T13:01+0300
2024-05-28T13:01+0300
2024-05-28T13:18+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Финляндии нужен "миграционный кризис", чтобы разместить войска НАТО на приграничных районах с Россией. Об этом агентству РИА Новости заявил руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов."Полагаем, что преднамеренное провоцирование "миграционного кризиса" на российско-финляндской государственной границе необходимо властям Финляндии для реализации планов НАТО", — сказал он.По словам Кулишова, Вашингтон в особенности заинтересован в размещении военно-полевой инфраструктуры на приграничных территориях России.Он также подчеркнул, что военные соглашения между Вашингтоном и Хельсинки, достигнутые в декабре 2023 года, а также инженерно-техническое укрепление границы, проводимое Финляндией с конца прошлого года, подтверждают намерения западных стран.
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россия, финляндия, фсб
В ФСБ рассказали, зачем Хельсинки нужен "миграционный кризис"
ФСБ: миграционный кризис нужен Хельсинки для размещения войск НАТО у границ РФ
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Финляндии нужен "миграционный кризис", чтобы разместить войска НАТО на приграничных районах с Россией. Об этом агентству РИА Новости заявил руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"Полагаем, что преднамеренное провоцирование "миграционного кризиса" на российско-финляндской государственной границе необходимо властям Финляндии для реализации планов НАТО", — сказал он.
По словам Кулишова, Вашингтон в особенности заинтересован в размещении военно-полевой инфраструктуры на приграничных территориях России.
Он также подчеркнул, что военные соглашения между Вашингтоном и Хельсинки, достигнутые в декабре 2023 года, а также инженерно-техническое укрепление границы, проводимое Финляндией с конца прошлого года, подтверждают намерения западных стран.
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