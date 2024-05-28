https://1prime.ru/20240528/gto-848618348.html

Минфин обещал вычет сдающим ГТО россиянам

Минфин обещал вычет сдающим ГТО россиянам - 28.05.2024, ПРАЙМ

Минфин обещал вычет сдающим ГТО россиянам

Россиянам, которые сдают нормы ГТО, и тем, кто ежегодно проходит диспансеризацию, предлагается предоставлять получение налогового вычета по НДФЛ, говорится в... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T22:10+0300

2024-05-28T22:10+0300

2024-05-28T22:10+0300

налоги

минфин рф

налоговый вычет

https://cdnn.1prime.ru/img/82740/68/827406872_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d20df08b549a77934955f27bc672134.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россиянам, которые сдают нормы ГТО, и тем, кто ежегодно проходит диспансеризацию, предлагается предоставлять получение налогового вычета по НДФЛ, говорится в материалах Минфина РФ. Ранее во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. "Кроме того, по предложению президента, налоговым вычетом по НДФЛ смогут воспользоваться граждане при сдаче нормативов ГТО и прохождении ежегодной диспансеризации", - сообщается в материалах министерства. "Предполагается, что данные вычеты будут применяться работодателем при выплате заработной платы и исчислении НДФЛ по аналогии с иными стандартными вычетами", - добавляется в тексте.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин рф, налоговый вычет