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Минфин обещал вычет сдающим ГТО россиянам
Минфин обещал вычет сдающим ГТО россиянам - 28.05.2024, ПРАЙМ
Минфин обещал вычет сдающим ГТО россиянам
Россиянам, которые сдают нормы ГТО, и тем, кто ежегодно проходит диспансеризацию, предлагается предоставлять получение налогового вычета по НДФЛ, говорится в... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T22:10+0300
2024-05-28T22:10+0300
2024-05-28T22:10+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россиянам, которые сдают нормы ГТО, и тем, кто ежегодно проходит диспансеризацию, предлагается предоставлять получение налогового вычета по НДФЛ, говорится в материалах Минфина РФ. Ранее во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. "Кроме того, по предложению президента, налоговым вычетом по НДФЛ смогут воспользоваться граждане при сдаче нормативов ГТО и прохождении ежегодной диспансеризации", - сообщается в материалах министерства. "Предполагается, что данные вычеты будут применяться работодателем при выплате заработной платы и исчислении НДФЛ по аналогии с иными стандартными вычетами", - добавляется в тексте.
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минфин рф, налоговый вычет
Налоги, Минфин РФ, налоговый вычет
Минфин обещал вычет сдающим ГТО россиянам
Минфин: сдающие ГТО россияне смогут рассчитывать на вычет по НДФЛ
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россиянам, которые сдают нормы ГТО, и тем, кто ежегодно проходит диспансеризацию, предлагается предоставлять получение налогового вычета по НДФЛ, говорится в материалах Минфина РФ.
Ранее во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
"Кроме того, по предложению президента, налоговым вычетом по НДФЛ смогут воспользоваться граждане при сдаче нормативов ГТО и прохождении ежегодной диспансеризации", - сообщается в материалах министерства.
"Предполагается, что данные вычеты будут применяться работодателем при выплате заработной платы и исчислении НДФЛ по аналогии с иными стандартными вычетами", - добавляется в тексте.