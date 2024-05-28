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Россияне получат право продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Россияне получат право продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке
Россияне получат право продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке - 28.05.2024, ПРАЙМ
Россияне получат право продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий гражданам-залогодателям самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T14:48+0300
2024-05-28T14:48+0300
экономика
госдума
ипотека
залог
имущество
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий гражданам-залогодателям самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке. Документ дает право гражданину, взявшему ипотечный кредит в не связанных с предпринимательством целях, самостоятельно реализовывать заложенное имущество. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Причем право на такую продажу предоставляется независимо от размера взятого кредита (займа). Редакция первого чтения предусматривала, что этот размер не должен превышать 15 миллионов рублей. В течение 10 рабочих дней после получения заявления о самостоятельной реализации залогодержатель должен согласовать ее процедуру и определить минимальную цену продаваемого подобным образом имущества. Закон запрещает такую продажу ниже этой цены. Вырученная сумма будет зачисляться на банковский счет, определенный залогодержателем для осуществления расчетов в связи с такой продажей. Разница между размером задолженности по кредиту (займу) и ценой продажи возвращается залогодателю за вычетом расходов, понесенных залогодержателем. Срок самостоятельной реализации физлицом заложенного имущества, включая госрегистрацию перехода права собственности и полное погашение обязательств по кредиту (займу), составит четыре месяца со дня получения залогодержателем заявления о такой реализации. При этом допускается продление этого срока, но соглашение об этом должно содержать условие о новой минимальной цене продажи имущества. Закон запрещает физлицам продавать заложенное имущество, если до подачи заявления о самостоятельной реализации был подан иск об обращении взыскания на него или оно является предметом предшествующей и последующей ипотек. Также самостоятельная продажа запрещается, если: имущество заложено нескольким залогодержателям; в отношении залогодателя возбуждена судебная или внесудебная процедура банкротства, либо против залогодержателя возбуждено дело о банкротстве; залогодатель повторно подал заявление на самостоятельную реализацию имущества, которое ранее не смог продать в срок или, подав заявление, потом отказался от продажи. Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования. Предполагается, что он позволит защитить и сохранить дополнительные средства, полученные от сделки сверх покрытия оставшейся суммы долга; а если заложенное имущество не будет продано в установленный срок, взыскание будет осуществляться в общем порядке, установленном законодательством об ипотеке.
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госдума, ипотека, залог, имущество
Экономика, Госдума, ипотека, залог, имущество
14:48 28.05.2024
 
Россияне получат право продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке

ГД дала гражданам право самим продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий гражданам-залогодателям самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке.
Документ дает право гражданину, взявшему ипотечный кредит в не связанных с предпринимательством целях, самостоятельно реализовывать заложенное имущество. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Причем право на такую продажу предоставляется независимо от размера взятого кредита (займа). Редакция первого чтения предусматривала, что этот размер не должен превышать 15 миллионов рублей.
В течение 10 рабочих дней после получения заявления о самостоятельной реализации залогодержатель должен согласовать ее процедуру и определить минимальную цену продаваемого подобным образом имущества. Закон запрещает такую продажу ниже этой цены.
Вырученная сумма будет зачисляться на банковский счет, определенный залогодержателем для осуществления расчетов в связи с такой продажей. Разница между размером задолженности по кредиту (займу) и ценой продажи возвращается залогодателю за вычетом расходов, понесенных залогодержателем.
Срок самостоятельной реализации физлицом заложенного имущества, включая госрегистрацию перехода права собственности и полное погашение обязательств по кредиту (займу), составит четыре месяца со дня получения залогодержателем заявления о такой реализации. При этом допускается продление этого срока, но соглашение об этом должно содержать условие о новой минимальной цене продажи имущества.
Закон запрещает физлицам продавать заложенное имущество, если до подачи заявления о самостоятельной реализации был подан иск об обращении взыскания на него или оно является предметом предшествующей и последующей ипотек. Также самостоятельная продажа запрещается, если: имущество заложено нескольким залогодержателям; в отношении залогодателя возбуждена судебная или внесудебная процедура банкротства, либо против залогодержателя возбуждено дело о банкротстве; залогодатель повторно подал заявление на самостоятельную реализацию имущества, которое ранее не смог продать в срок или, подав заявление, потом отказался от продажи.
Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования. Предполагается, что он позволит защитить и сохранить дополнительные средства, полученные от сделки сверх покрытия оставшейся суммы долга; а если заложенное имущество не будет продано в установленный срок, взыскание будет осуществляться в общем порядке, установленном законодательством об ипотеке.
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ЭкономикаГосдумаипотеказалогимущество
 
 
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