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Яровая объяснила закон о продаже заложенного в банке по ипотеке имущества
Яровая объяснила закон о продаже заложенного в банке по ипотеке имущества - 28.05.2024, ПРАЙМ
Яровая объяснила закон о продаже заложенного в банке по ипотеке имущества
Граждане получат возможность самостоятельно продать имущество, заложенное в банке по ипотеке, по выгодной цене, следует из пресс-релиза заместителя председателя | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T17:25+0300
2024-05-28T17:25+0300
2024-05-28T17:25+0300
госдума
банки
имущество
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Граждане получат возможность самостоятельно продать имущество, заложенное в банке по ипотеке, по выгодной цене, следует из пресс-релиза заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой.Закон, предоставляющий гражданам такое право, инициатором которого выступила Яровая, во вторник был принят Госдумой. Он дает право гражданину, взявшему ипотечный кредит в не связанных с предпринимательством целях, самостоятельно реализовывать заложенное имущество. Для этого ему необходимо подать соответствующее заявление."Задача государства состоит в том, чтобы защитить интересы гражданина. Таким решением государство оказывает поддержку человеку в трудной жизненной ситуации, давая возможность выплаты долга на выгодных для него условиях", - считает зампред Госдумы. При этом она обратила внимание, что сегодня гражданин, чье имущество находится в залоге у банка, может продать его только через публичные торги или аукцион."На практике это имущество продается по низкой нерыночной цене и, более того, оказавшись, очевидно, и без того в трудной жизненной ситуации, гражданин вынужден дополнительно оплачивать услуги организатора торгов (до 3% стоимости имущества), а в ряде случаев еще и исполнительный сбор (7% от стоимости имущества), и работу оценщика", - заметила Яровая.Закон позволит сформировать понятную правовую процедуру, когда гражданин, понимая, что он намеревается отказаться от исполнения обязательств по договору, обращается с заявлением в банк. Банк дает разрешение в течение четырех месяцев гражданину самостоятельно реализовать имущество. При этом устанавливается минимальная продажная цена, по которой данное имущество может быть продано, с тем чтобы компенсировать оставшуюся стоимость долга, который есть за гражданином, пояснила зампред Госдумы.Это, по ее мнению, дает человеку возможность по рыночной цене реализовать жилье, активно находить покупателя. И в том случае, если в течение четырех месяцев он успешно решает эту задачу, заключается трехсторонний договор, который в полной мере обеспечивает компенсацию выплат банку. "Но самое главное – создает возможность получения гражданином сверх той суммы, которую он должен банку, реальных средств, которые бы позволили ему компенсировать свои ранее понесённые затраты", - полагает Яровая.
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госдума, банки, имущество
Госдума, Банки, имущество
Яровая объяснила закон о продаже заложенного в банке по ипотеке имущества
Яровая: россияне смогут продать заложенное в банке по ипотеке имущество по выгодной цене
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Граждане получат возможность самостоятельно продать имущество, заложенное в банке по ипотеке, по выгодной цене, следует из пресс-релиза заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой.
Закон, предоставляющий гражданам такое право, инициатором которого выступила Яровая, во вторник был принят Госдумой. Он дает право гражданину, взявшему ипотечный кредит в не связанных с предпринимательством целях, самостоятельно реализовывать заложенное имущество. Для этого ему необходимо подать соответствующее заявление.
"Задача государства состоит в том, чтобы защитить интересы гражданина. Таким решением государство оказывает поддержку человеку в трудной жизненной ситуации, давая возможность выплаты долга на выгодных для него условиях", - считает зампред Госдумы. При этом она обратила внимание, что сегодня гражданин, чье имущество находится в залоге у банка, может продать его только через публичные торги или аукцион.
"На практике это имущество продается по низкой нерыночной цене и, более того, оказавшись, очевидно, и без того в трудной жизненной ситуации, гражданин вынужден дополнительно оплачивать услуги организатора торгов (до 3% стоимости имущества), а в ряде случаев еще и исполнительный сбор (7% от стоимости имущества), и работу оценщика", - заметила Яровая.
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Закон позволит сформировать понятную правовую процедуру, когда гражданин, понимая, что он намеревается отказаться от исполнения обязательств по договору, обращается с заявлением в банк. Банк дает разрешение в течение четырех месяцев гражданину самостоятельно реализовать имущество. При этом устанавливается минимальная продажная цена, по которой данное имущество может быть продано, с тем чтобы компенсировать оставшуюся стоимость долга, который есть за гражданином, пояснила зампред Госдумы.
Это, по ее мнению, дает человеку возможность по рыночной цене реализовать жилье, активно находить покупателя. И в том случае, если в течение четырех месяцев он успешно решает эту задачу, заключается трехсторонний договор, который в полной мере обеспечивает компенсацию выплат банку. "Но самое главное – создает возможность получения гражданином сверх той суммы, которую он должен банку, реальных средств, которые бы позволили ему компенсировать свои ранее понесённые затраты", - полагает Яровая.