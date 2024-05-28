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Индекс NASDAQ впервые в истории превысил 17 тысяч пунктов

Индекс NASDAQ впервые в истории превысил 17 тысяч пунктов - 28.05.2024, ПРАЙМ

Индекс NASDAQ впервые в истории превысил 17 тысяч пунктов

Фондовые индексы США не показывают единой динамики во вторник, NASDAQ достиг нового исторического максимума и превысил 17 тысяч пунктов, следует из данных... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T16:46+0300

2024-05-28T16:46+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Фондовые индексы США не показывают единой динамики во вторник, NASDAQ достиг нового исторического максимума и превысил 17 тысяч пунктов, следует из данных торгов.По состоянию на 17.16 мск индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,29%, до 16 969,1 пункта, ранее показатель превышал 17 тысяч пунктов. Промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,36%, до 38 927,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,03%, до 5 303,13 пункта.Как отмечают аналитики, на этой неделе инвесторы будут следить за публикацией статистики, чтобы определить текущее состояние американской экономики и возможные в связи с этим действия Федеральной резервной системы (ФРС) США."Это может быть и короткая неделя, но она обещает быть напряженной. Учитывая, что протокол заседания комитета по открытым рынкам на прошлой неделе имел "ястребиный" тон, и трейдеры надеются увидеть слабые данные, которые смогут облегчить ФРС понижение ставки", - сказал агентству Блумберг аналитик E*Trade из Morgan Stanley Крис Ларкин (Chris Larkin).Во вторник аналитическая компания Conference Board опубликовала данные, согласно которым индекс доверия потребителей в США в мае неожиданно вырос - до 102 пунктов с пересмотренного показателя апреля в 97,5 пункта.В четверг же станет известна промежуточная оценка роста американского ВВП в первом квартале. Согласно предварительным данным, экономика страны за отчетный период выросла на 1,6% в пересчете на год.

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