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Минфин не планирует менять текущие ставки НДС из-за риска инфляции - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Минфин не планирует менять текущие ставки НДС из-за риска инфляции
Минфин не планирует менять текущие ставки НДС из-за риска инфляции - 28.05.2024, ПРАЙМ
Минфин не планирует менять текущие ставки НДС из-за риска инфляции
Министерство финансов России предлагает не менять установленную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в 20%, так как это может спровоцировать рост... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T22:14+0300
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налоги
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов России предлагает не менять установленную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в 20%, так как это может спровоцировать рост инфляции, говорится в материалах ведомства. "Также не предполагается изменений в части ставок НДС, чтобы не провоцировать роста инфляции", - отмечается там. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что министерство поддерживает предложения депутатов и бизнеса о неповышении ставки НДС, так как "в нынешних условиях это может повлиять на увеличение инфляции". В настоящее время в России действует ставки НДС в 20% на продажу большинство товаров и услуг и 10% - на продажу отдельных продовольственных товаров - некоторых мясных и молочных продуктов, некоторых детских и медицинских товаров.
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минфин рф, инфляция в россии, ндс
Налоги, Минфин РФ, инфляция в России, НДС
22:14 28.05.2024
 
Минфин не планирует менять текущие ставки НДС из-за риска инфляции

Минфин не планирует менять текущие ставки НДС, чтобы не провоцировать рост инфляции в РФ

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты
Монеты - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов России предлагает не менять установленную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в 20%, так как это может спровоцировать рост инфляции, говорится в материалах ведомства.
"Также не предполагается изменений в части ставок НДС, чтобы не провоцировать роста инфляции", - отмечается там.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что министерство поддерживает предложения депутатов и бизнеса о неповышении ставки НДС, так как "в нынешних условиях это может повлиять на увеличение инфляции".
В настоящее время в России действует ставки НДС в 20% на продажу большинство товаров и услуг и 10% - на продажу отдельных продовольственных товаров - некоторых мясных и молочных продуктов, некоторых детских и медицинских товаров.
 
НалогиМинфин РФинфляция в РоссииНДС
 
 
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