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Минфин не планирует менять текущие ставки НДС из-за риска инфляции

Минфин не планирует менять текущие ставки НДС из-за риска инфляции - 28.05.2024, ПРАЙМ

Минфин не планирует менять текущие ставки НДС из-за риска инфляции

Министерство финансов России предлагает не менять установленную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в 20%, так как это может спровоцировать рост... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T22:14+0300

2024-05-28T22:14+0300

2024-05-28T22:14+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов России предлагает не менять установленную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в 20%, так как это может спровоцировать рост инфляции, говорится в материалах ведомства. "Также не предполагается изменений в части ставок НДС, чтобы не провоцировать роста инфляции", - отмечается там. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что министерство поддерживает предложения депутатов и бизнеса о неповышении ставки НДС, так как "в нынешних условиях это может повлиять на увеличение инфляции". В настоящее время в России действует ставки НДС в 20% на продажу большинство товаров и услуг и 10% - на продажу отдельных продовольственных товаров - некоторых мясных и молочных продуктов, некоторых детских и медицинских товаров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин рф, инфляция в россии, ндс