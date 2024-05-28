https://1prime.ru/20240528/infrastruktura-848591048.html

Названы страны, которые активно развивают инфраструктуру НАТО у границ РФ

Названы страны, которые активно развивают инфраструктуру НАТО у границ РФ - 28.05.2024, ПРАЙМ

Названы страны, которые активно развивают инфраструктуру НАТО у границ РФ

Некоторые европейские страны, в частности Польша и прибалтийские республики, развивают инфраструктуру НАТО у российской границы. Об этом рассказал в интервью... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T10:54+0300

2024-05-28T10:54+0300

2024-05-28T11:01+0300

политика

нато

погранслужба фсб

польша

прибалтика

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Некоторые европейские страны, в частности Польша и прибалтийские республики, развивают инфраструктуру НАТО у российской границы. Об этом рассказал в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов. По его словам, наблюдается активное оснащение вооруженных сил Польши и стран Балтии "современной боевой техникой и вооружением, развитие военно-полевой инфраструктуры НАТО на так называемом "восточном фланге", включая строительство и модернизацию военных городков, тренировочных полигонов, баз хранения и снабжения, предназначенных для размещения и подготовки объединенных вооруженных сил стран – членов альянса и их ротационных контингентов". Кулишов также отметил, что фиксируется рост транспортно-логистических возможностей сопредельных с Россией стран НАТО по приему и переброске войск и боевой техники. Полностью текст интервью читайте в 15.00 на сайте ria.ru.

https://1prime.ru/20240528/nato-848585213.html

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нато, погранслужба фсб, польша, прибалтика